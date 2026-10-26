Песков: Россия приветствует победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии
Россия приветствует победу на президентских выборах в Бразилии действующего главы государства Лулы да Силвы и надеется на развитие конструктивных отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем победу господина Лулу. Он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процесса в рамках БРИКС и других организаций… Мы надеемся, что все эти процессы продолжатся и получат свое продолжение», — заявил господин Песков на брифинге.
После обработки 100% протоколов Высшим избирательным судом Бразилии победу во второму туре президентских выборов Лула да Силва одержал с 51,79% голосов. Его соперник — сенатор Флавиу Болсонару, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, получил 48,21%.