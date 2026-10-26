Песков: Россия приветствует победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

«Мы приветствуем победу господина Лулу. Он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процесса в рамках БРИКС и других организаций… Мы надеемся, что все эти процессы продолжатся и получат свое продолжение», — заявил господин Песков на брифинге.