Путин прилетел в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели. С 11 по 13 сентября в столице Индии пройдет саммит БРИКС.

Как передает ТАСС, самолет Ил-96 приземлился на авиабазе Палам в пригороде Нью-Дели. У трапа выстроился почетный караул. Владимира Путина встретил министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх.

Визит Владимира Путина в Индию продлится три дня. 11 сентября он должен встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди и выступить на Деловом форуме БРИКС. На полях саммита президент России проведет переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абий Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, а также главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.