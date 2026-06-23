Шойгу призвал БРИКС запустить диалог по вопросам биобезопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал государства БРИКС обратить внимание на проблемы биологической безопасности. В ходе своего выступления в Нью-Дели на встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности, он напомнил о недавней публикации Национальной разведки США о том, что американские власти на протяжении многих лет поддерживали и финансировали 120 биолабораторий за рубежом, более 40 из которых находятся на территории Украины.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира… Там работают с опасными патогенами и проводят потенциально рискованные эксперименты с вирусами. В этой связи крайне востребованным представляется диалог в рамках БРИКС по вопросам биобезопасности»,— заявил Сергей Шойгу.
Кроме того, он призвал наращивать коллективные усилия стран объединения в области здравоохранения. «Особую актуальность приобретает совершенствование архитектуры глобального здравоохранения и укрепление потенциала национальных систем стран мирового большинства»,— отметил секретарь СБ РФ. Среди прочего он предложил активизировать работу в рамках Комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний БРИКС и дальнейшего развития Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин. «О крайней важности решения данных задач красноречиво говорит вспышка Эболы в Центральной Африке»,— подчеркнул Сергей Шойгу.
Как ранее писал «Ъ», в 2005 году США и Украина подписали соглашение в рамках Программы совместного снижения угрозы, известной также как программа Нанна--Лугара. Провозглашенная цель заключалась в предотвращении распространения технологий и патогенов, потенциально пригодных для биологического оружия. 2008 год стал периодом активной фазы реализации программы: строительства, оснащения лабораторий и выдачи разрешений на проведение работ. Общие инвестиции США в украинские лаборатории и связанные с ними объекты с 2005 года составили примерно $200 млн. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард 12 июня заявила, что во многих из 120 финансируемых правительством США биолабораторий за рубежом в настоящее время проводятся или проводились ранее эксперименты с использованием «опасных или очень заразных патогенов», в связи с чем президент США Дональд Трамп инициировал ревизию деятельности этих структур и прекращение финансирования лабораторий, вызывающих опасения с точки зрения обеспечения безопасности.
Призыв Сергея Шойгу к диалогу по биобезопасности в рамках БРИКС обусловлен стремлением России и других стран объединения усилить международное сотрудничество и координацию в сфере безопасности. БРИКС, которая с 2024 года расширилась до десяти государств, является влиятельной платформой для обсуждения вопросов международной стабильности и разработки совместных решений. Этот подход соответствует общей линии БРИКС на формирование полицентричной архитектуры международных отношений, где активно развиваются механизмы технологического сотрудничества, охватывающие, в частности, биотехнологии.
В целом, БРИКС стремится к созданию новых рабочих механизмов для коллективного реагирования на возникающие угрозы и кризисы. Ранее члены БРИКС уже благодарили Россию за поддержку резолюции "Борьба с героизацией нацизма", что демонстрирует общую позицию по ряду международных вопросов. На площадке БРИКС также обсуждается укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом, киберпреступностью, а также вопросы международной информационной безопасности. Секретарь Совета безопасности РФ ранее призывал создать в рамках БРИКС механизм реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации, а также наращивать коллективные усилия в области здравоохранения.