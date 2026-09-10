БРИКС поставили на согласование

Нью-Дели готовится к приему 18-го саммита БРИКС, приуроченного к 20-летию создания этого объединения. В последние годы оно стремительно расширяется, и к открытию нынешнего двухдневного саммита, который состоится 12 сентября, в индийской столице высадится весьма многочисленный десант мировых лидеров, включая таких редких гостей, как президент РФ Владимир Путин и предположительно председатель КНР Си Цзиньпин. Главная же проблема предстоящего саммита — принятие совместного заявления, что будет весьма непросто из-за разных подходов стран—участниц БРИКС к конфликту в Персидском заливе. С подробностями из Нью-Дели — корреспондент “Ъ” Наталия Портякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На саммит БРИКС в Нью-Дели съедутся многие мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

Фото: NARINDER NANU / AFP На саммит БРИКС в Нью-Дели съедутся многие мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

Фото: NARINDER NANU / AFP

В преддверии саммита власти Нью-Дели провели масштабную кампанию по благоустройству городской среды, включающую модернизацию дорог, установку цветочных композиций и организацию площадок для культурных мероприятий по всей столице. Хотя объективно красота и чистота воочию была видна лишь по пути из аэропорта: большинство туристических мест Нью-Дели (взять хотя бы район Красного форта и крупнейшей мечети Джама) привычно поражали большим количеством мусора, бездомных и попрошаек, в чем корреспондент “Ъ” убедилась лично.

Международный аэропорт имени Индиры Ганди, и без того принимающий порядка 1,4 тыс. рейсов ежедневно, добавил в свое расписание по 40–50 дополнительных рейсов с пятницы по воскресенье. Для того чтобы справиться с возросшим числом прилетов, всем сотрудникам воздушной гавани отменили отпуска. Судя по всему, то же распоряжение затронуло и сотрудников правоохранительных органов, чье присутствие на трассах по пути из аэропорта и около нескольких центральных пятизвездных гостиниц было в эти дни довольно зримо.

Но еще тщательнее, пусть это и менее заметно для стороннего наблюдателя, власти готовили встречу по существу: проходящему 12–13 сентября саммиту лидеров объединения предшествовало более трех сотен рабочих встреч по разным векторам и трекам сотрудничества.

Впервые Индия приняла у себя саммит БРИКС в 2012 году и с тех пор успела провести лидерские встречи еще дважды. Нынешний саммит станет уже четвертым на индийской территории. С учетом того, что с момента своего создания в 2006 году БРИКС вырос до 11 стран-членов и 10 стран-партнеров, охватывающих ключевые регионы Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, на долю которых приходится порядка 40% мирового ВВП и почти половина населения мира, задачи перед Нью-Дели стоят нетривиальные.

Нынешний девиз индийского председательства звучит так: «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности». «Это противоход, противопоставление тем деструктивным трендам, которые сейчас идут один за другим, догоняя и перехлестывая»,— прокомментировал этот девиз замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС на этой неделе, явно намекая на санкционную политику Запада в отношении не только России, но и дружественных ей стран Глобального Юга.

Намек на то, что БРИКС — это объединение, стремящееся реформировать глобальное экономическое управление и продвигающее многополярность в противовес навязываемым Западом правилам игры, в преддверии саммита позволили себе и китайцы. Традиционно устами прессы. «Неслучайно тема “устойчивость” занимает (в объединении.— “Ъ”) центральное место. Из-за частых сбоев в цепочках поставок, растущего торгового протекционизма и геополитической напряженности укрепление экономической устойчивости стало наиболее актуальной общей задачей для стран БРИКС»,— написало издание Global Times о грядущем саммите.

Участие в саммите, вероятно, примет председатель КНР Си Цзиньпин. Многие западные и индийские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что господин Си впервые за семь лет посетит Индию, причем во главе внушительной делегации — с собой в Нью-Дели глава КНР возьмет 400 человек.

В 2019 году, для сравнения, когда он также посещал Индию для участия в саммите БРИКС, с ним было около 200 чиновников и бизнесменов.

Приезд Си стал возможен благодаря значительной разрядке в отношениях Нью-Дели и Пекина после кровавых пограничных столкновений в 2020 году. За последний год отношения между двумя соседними странами улучшились, чему в огромной степени способствовала личная встреча премьера Индии Нарендры Моди и Си Цзиньпина в прошлом году в китайском Тяньцзине, где проходил саммит ШОС, еще одного объединения, членами которого являются и Дели, и Пекин. С тех пор между двумя странами возобновились прямые авиарейсы, открылись некоторые старые торговые маршруты Шелкового пути, а в марте Индия смягчила правила в отношении инвестиций из КНР.

Отчасти объединяющим моментом для двух давних антагонистов стало и давление США на обе страны: как известно, глава Белого дома использовал вторичные санкции и угрозу их введения как в отношении Пекина, так и Нью-Дели.

Не меньшее внимание привлечет и личная интеракция премьера Моди с Владимиром Путиным — российский президент впервые посетит саммит БРИКС лично с начала конфликта на Украине в 2022 году и, как уверяет газета The Times of India, «остановится в своем любимом отеле ITC Maurya» — буквально через дорогу от Taj Palace, где будет жить Си Цзиньпин. Переговоры лидеров РФ и Индии пройдут еще в пятницу, 11 сентября, до старта основных мероприятий БРИКС. Днем позже Нарендра Моди повидается со своим китайским коллегой.

У членов БРИКС нашлась проблема не только внешняя в лице Штатов, но и внутренняя.

Если конфликт на Украине, географически далекий от большинства членов объединения, кроме России, не привел к особому расколу среди его участников, то ситуация в зоне Персидского залива стала наиболее острой из всех политических вопросов. Иран потребовал осудить военные действия США и Израиля, тогда как ОАЭ, пострадавшие от иранских ударов и сбоев в судоходстве через Ормузский пролив, настаивают на защите гражданской инфраструктуры и свободе судоходства и занимают критическую позицию в отношении действий Тегерана. Эти разногласия между двумя членами БРИКС уже помешали главам МИДов объединения принять консенсусное совместное заявление в Дели в мае.

Неудивительно, что согласование совместного заявления, призванного продемонстрировать позицию стран-участниц по основным вопросам, растянулось на более длительный, нежели обычно, срок. К утру 10 сентября никаких новостей о согласовании текста так и не появилось. Наличие этой проблемы признал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 8 августа он сказал, что ситуация на Ближнем Востоке «оказывает негативное воздействие и усложняет работу над документами». Однако у России и Индии — «талантливые дипломаты», которые способны подобрать «необходимые формулировки, отвечающие национальным интересам», добавил он.

Наталия Портякова