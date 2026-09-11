Моди принял приглашение Путина посетить Россию
Премьер-министр Индии Моди посетит Россию по приглашению Путина
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента России Владимира Путина посетить страну для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии по итогам переговоров господ Путина и Моди в Нью-Дели.
Даты проведения саммита будут определены позже. В 2025 году саммит состоялся 4–5 декабря в Индии. Владимир Путин и Нарендра Моди тогда обсуждали военное и торгово-экономическое сотрудничество, партнерство в энергетике, сферах транспорта, логистики, мирного атома, космоса и других областях.
11 сентября Владимир Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС. Мероприятие приурочено к 20-летию создания организации. У главы государства запланированы встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и представителями других стран. Визит российского президента продлится до 13 сентября.
Практическую повестку российско-индийского саммита формируют долгосрочные проекты в различных сферах. В июле 2024 года среди приоритетных направлений переговоров назывались поставки материально-технических средств для сотрудничества вооруженных сил, совместная разработка истребителя пятого поколения и партнерство в атомной энергетике.
К декабрю 2024 года Россия и Индия объединяли более 200 совместных оборонных проектов, при этом доля Индии в российском экспорте вооружений и техники за предшествующие полгода выросла на 15%. Помимо этого, по итогам первых четырех месяцев 2024 года товарооборот между странами увеличился на 10%, достигнув рекордных $23,1 млрд. В этот период Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию после Китая.
Партнерство с Москвой, особенно в энергетической сфере, стало предметом внутриполитической дискуссии в Индии. Оппозиционный Индийский национальный конгресс критиковал правительство Моди за неспособность противостоять давлению США, которые пытались вынудить Индию отказаться от российской нефти.