Моди принял приглашение Путина посетить Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента России Владимира Путина посетить страну для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии по итогам переговоров господ Путина и Моди в Нью-Дели.

Даты проведения саммита будут определены позже. В 2025 году саммит состоялся 4–5 декабря в Индии. Владимир Путин и Нарендра Моди тогда обсуждали военное и торгово-экономическое сотрудничество, партнерство в энергетике, сферах транспорта, логистики, мирного атома, космоса и других областях.

11 сентября Владимир Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС. Мероприятие приурочено к 20-летию создания организации. У главы государства запланированы встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и представителями других стран. Визит российского президента продлится до 13 сентября.