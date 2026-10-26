Володин встретился с премьером Индии на парламентском форуме БРИКС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Господин Володин прибыл на XII Международный парламентский форум БРИКС в Нью-Дели.
«Взаимное доверие — основа дружбы,— сказал на встрече Вячеслав Володин.— Именно такую модель сотрудничества, опирающуюся на уважение и отсутствие двойных стандартов, выработали Россия и Индия под руководством лидеров двух стран». Спикер также передал Нарендре Моди слова приветствия от президента России Владимира Путина.
Вячеслав Володин находится в Индии с первым в новом созыве рабочим визитом. Он во главе российской делегации 26-27 октября участвует в форуме БРИКС. Мероприятие посвящено «укреплению роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития».