Путин о противниках многополярного мира и будущем БРИКС: заявления в Нью-Дели
12 сентября президент России выступил на саммите стран БРИКС в Нью-Дели (Индия). Важнейшие заявления главы государства — в материале «Ъ».
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса (слева направо) на саммите БРИКС в Нью-Дели
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
- Однополярный мир, в который входила узкая группа стран, сегодня уходит в прошлое.
- Противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов за счет санкций, экономического диктата и грубой силы.
- Страны Азии, Африки, Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности ООН.
- Большое значение имеет усиление координации стран в ВТО, МВФ и Всемирном банке, поскольку эти институты являются каналами диалога между ведущими экономиками.
- Перед странами БРИКС открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества.
- Новые прорывные отрасли, такие как платформенная экономика, финансовые технологии, цифровая торговля, требуют собственных отдельных институтов и правил регулирования.
- Интеллектуальный и технологический потенциал сосредоточен в странах БРИКС, это является ключевым преимуществом объединения.