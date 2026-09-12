Путин о противниках многополярного мира и будущем БРИКС: заявления в Нью-Дели

12 сентября президент России выступил на саммите стран БРИКС в Нью-Дели (Индия). Важнейшие заявления главы государства — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса (слева направо) на саммите БРИКС в Нью-Дели

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса (слева направо) на саммите БРИКС в Нью-Дели

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ