Путин и Токаев провели неформальную встречу на саммите БРИКС

Составлено ИИ-Ассистентъ

Неформальный разговор Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева проходил на фоне уже оформленного политического партнерства: в ноябре 2025 года Россия и Казахстан подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Поэтому такой контакт дополняет официальные переговоры, а не заменяет их: отношения поддерживаются одновременно на уровне лидеров и через двусторонние договоренности.

Плотность этой повестки подтверждается событиями 2026 года. В мае во время трехдневного визита Владимира Путина в Астану планировалось подписать 16 двусторонних документов, а в июне Токаев говорил, что достигнутые тогда договоренности придали импульс всему комплексу взаимодействия.

При этом партнерство не отменяет отдельных чувствительных вопросов. Осенью 2025 года на казахстанско-российской границе возникли задержки грузов: власти связывали их с проверками и новыми правилами перевозок, а перевозчики — с более строгим соблюдением Казахстаном западных санкций.