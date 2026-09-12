Путин и Токаев провели неформальную встречу на саммите БРИКС
Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу на полях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ИС «Вести», что Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева в свою резиденцию в Индии после торжественного приема глав государств. «Да, возникла идея. Президент пригласил (Токаева,— "Ъ") неформально просто пообщаться»,— сказал он.
Официально пресс-служба Кремля о встрече президентов России и Казахстана не сообщала.
Неформальный разговор Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева проходил на фоне уже оформленного политического партнерства: в ноябре 2025 года Россия и Казахстан подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Поэтому такой контакт дополняет официальные переговоры, а не заменяет их: отношения поддерживаются одновременно на уровне лидеров и через двусторонние договоренности.
Плотность этой повестки подтверждается событиями 2026 года. В мае во время трехдневного визита Владимира Путина в Астану планировалось подписать 16 двусторонних документов, а в июне Токаев говорил, что достигнутые тогда договоренности придали импульс всему комплексу взаимодействия.
При этом партнерство не отменяет отдельных чувствительных вопросов. Осенью 2025 года на казахстанско-российской границе возникли задержки грузов: власти связывали их с проверками и новыми правилами перевозок, а перевозчики — с более строгим соблюдением Казахстаном западных санкций.