Шойгу призвал создать в рамках БРИКС механизм реагирования на угрозы и ЧС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 23 июня провел в Нью-Дели встречу с министром иностранных дел КНР Ван И. Консультации прошли «на полях» встречи высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе открытой части беседы Сергей Шойгу констатировал, что в нынешнем году сторонам «удается поддерживать высокую интенсивность российско-китайских политических контактов, нацеленную на дальнейшее плодотворное развитие двусторонних отношений». «Главной движущей силой в продвижении двустороннего сотрудничества, как и прежде, выступают контакты лидеров наших государств. Подтверждением особого характера межгосударственного взаимодействия на высшем уровне стал состоявшийся в мае 25-й визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китай»,— отметил он.

Секретарь СБ РФ выразил признательность китайской стороне за участие представительной делегации в Международном форуме по безопасности. В следующем году это мероприятие, по его словам, также пройдет в Московской области в период с 25 по 28 мая.

«Уплотняется взаимодействие наших стран в рамках многосторонних форматов, прежде всего в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати» и АТЭС»,— отметил Сергей Шойгу далее.

В практическом плане с учетом обострения международной обстановки, российская сторона, по его словам, считает важным создать на площадке БРИКС «востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование на возникающие угрозы и кризисы, а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий ситуаций чрезвычайного характера». «Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам»,— добавил Сергей Шойгу.

Российская делегация прибыла в Нью-Дели накануне вечером. Помимо участия во встрече высоких представителей БРИКС по безопасности у Сергея Шойгу запланирован в индийской столице еще ряд двусторонних встреч.

Елена Черненко, Нью-Дели