На свой страх и БРИКС

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Открывающийся в Нью-Дели 18-й саммит БРИКС не только испытание на «геополитическую сейсмоустойчивость» этого крупнейшего объединения незападного мира. Это и тест на зрелость индийской дипломатии, замахнувшейся на то, чтобы решать не только задачи, но и сверхзадачи.

Главная сверхзадача Нью-Дели — пролить «примирительный елей» на бушующее море мировой политики — выглядит крайне сложной или и вовсе недостижимой.

Тема индийского председательства 2026 года в БРИКС — «Строительство для устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития» — для кого-то выглядит красивым, но оторванным от реальности лозунгом. Конфликт на Украине и война санкций против России, противостояние между США и Ираном, попытки Запада обложить «красными флажками» Китай, неоколониалистские практики в Африке и Латинской Америке, где находятся другие члены БРИКС, торговые и технологические войны, казалось бы, превращают индийское председательство в этой организации в набор благих пожеланий.

Возникает закономерный вопрос: есть ли кому-то в этой глобальной драке дело до «инноваций» и «устойчивого развития»?

Однако в то время как пропасть между враждующими частями мира продолжает расти, Индия выполняет в нем роль страны-канатоходца. Риск сорваться вниз в Нью-Дели никого не пугает. Почему? Потому что Индия верит в то, что главный ориентир ее политики — принцип «стратегической автономии» — выручит в любой ситуации и позволит не только не потерять равновесие, но и немало сделать для остального мира. В этом и состоит смысл индийского председательства в БРИКС, многими не понимаемый до конца, так же, как и не понимаем в полной мере принцип стратегической автономии индийской политики.

Упорное желание Индии остаться над схваткой в БРИКС и в других международных институтах ставит ее меж двух огней.

В этом и сложность, и уникальность позиции Индии.

Среди государств БРИКС Индия — единственная страна, имеющая отношения стратегического партнерства с США и странами Западной Европы, которые провозгласили своей задачей сдерживание России и Китая. Поэтому Индия не представляет себе БРИКС как антизападное объединение. Для нее это объединение незападное, но никак не антагонистическое.

Положение меж двух огней не самое комфортное.

В связи с этим в БРИКС кто-то может попытаться упрекнуть Индию в том, что она недостаточно жестко оппонирует Западу.

Запад же, напротив, постоянно атакует Индию за то, что она отказывается сворачивать сотрудничество с Россией. Дескать, вы же крупнейшая демократия незападного мира. Как же вы можете продолжать иметь дело с Москвой, вам не стыдно?

Незадолго до саммита БРИКС, принимая участие в крупном международном форуме в Финляндии, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар продемонстрировал, что его страна способна показывать зубы, когда Запад покушается на ее принцип стратегической автономии. Отвечая на провокационный вопрос британского модератора о том, не считает ли он аморальным сотрудничество с Россией, глава МИД Индии напомнил, что ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия, в то время как европейцы продавали оружие, которое использовалось против Индии.

В общем, находящаяся меж двух огней Индия пытается не обжечься, а обогреваться сразу у двух огней.