Лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита 12 сентября в Нью-Дели. По словам премьер-министра Индии Нарендра Моди, документ принят единогласно.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Наренда Моди, президент России Владимир Путин, президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар (справа налево) во время совместного фотографирования
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
В декларации страны БРИКС выразили обеспокоенность по поводу роста односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам Всемирной торговой организации. В документе подчеркивается необходимость совместной работы для поддержания бесперебойного потока мировой торговли, цепочек поставок и энергоресурсов.
БРИКС также намерен продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования национальных валют. Страны-участницы также призвали отменить односторонние и вторичные санкции.
Отдельное внимание в декларации уделили предотвращению конфликтов в мире, в том числе путем устранения их коренных причин. Страны выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и конфликтов.
В декларации утверждается, что ядерные гарантии и охрана окружающей среды должны соблюдаться всегда, в том числе во время вооруженных конфликтов. Также документ призывает защищать культурное наследие, особенно в зонах конфликтов, чтобы предотвратить его уничтожение и незаконный оборот ценностей. Также страны-участницы БРИКС будут оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата.
Практически договоренность означает не запуск готовой альтернативы существующим платежным каналам, а продолжение создания собственной инфраструктуры. Консультации о единой системе БРИКС идут с 2015 года, а продвигаемая Россией платформа BRICS Pay, получившая поддержку Китая в октябре 2024 года, пока остается финтех-стартапом с конкурирующими решениями.
Для работы такой системы банкам нужны корреспондентские счета в странах, чьи валюты используются в расчетах. Поэтому переход на национальные валюты не устраняет зависимость от банковской инфраструктуры и готовности финансовых организаций принимать санкционные риски: банки и корпорации ряда стран БРИКС уже блокировали расчеты с российскими поставщиками и экспортерами из-за чувствительности к вторичным санкциям.
Есть и экономическое ограничение. При двусторонних расчетах трудно поддерживать баланс между странами с разным торговым сальдо, а требование равных объемов торговли способно сдерживать развитие; для решения этой проблемы ранее предлагались расчетная валюта и корзина резервных валют.