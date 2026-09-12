Лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита 12 сентября в Нью-Дели. По словам премьер-министра Индии Нарендра Моди, документ принят единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Наренда Моди, президент России Владимир Путин, президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар (справа налево) во время совместного фотографирования

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Наренда Моди, президент России Владимир Путин, президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар (справа налево) во время совместного фотографирования

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В декларации страны БРИКС выразили обеспокоенность по поводу роста односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам Всемирной торговой организации. В документе подчеркивается необходимость совместной работы для поддержания бесперебойного потока мировой торговли, цепочек поставок и энергоресурсов.

БРИКС также намерен продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования национальных валют. Страны-участницы также призвали отменить односторонние и вторичные санкции.

Отдельное внимание в декларации уделили предотвращению конфликтов в мире, в том числе путем устранения их коренных причин. Страны выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и конфликтов.

В декларации утверждается, что ядерные гарантии и охрана окружающей среды должны соблюдаться всегда, в том числе во время вооруженных конфликтов. Также документ призывает защищать культурное наследие, особенно в зонах конфликтов, чтобы предотвратить его уничтожение и незаконный оборот ценностей. Также страны-участницы БРИКС будут оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата.