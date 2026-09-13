Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин завершил трехдневный визит в Индию

Президент России Путин завершил трехдневный визит в Индию на саммит БРИКС

Владимир Путин 13 сентября завершил трехдневный визит в Индию. Президентский самолет вылетел из аэропорта Нью-Дели.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В индийской столице президент России находился с 11 сентября. Он участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и провел серию двусторонних встреч. В частности, Владимир Путин встречался с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Тот предложил рассмотреть столицу ОАЭ в качестве площадки для переговоров по Украине.

Как в Нью-Дели прошел саммит БРИКС — в материале «Ъ» «Товарищи по участию».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд