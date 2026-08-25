Песков: Кремль надеется организовать визит Путина на саммит БРИКС в Индию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на поездку Владимира Путина на саммит БРИКС в Индию. Саммит в Нью-Дели начнется 12 сентября и продлится два дня.

«Мы надеемся, что такой визит состоится», — сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

В понедельник президент встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Владимир Путин сообщил, что рассчитывает провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке. Он также не исключил еще одной встречи с господином Моди в этом году, если это позволят рабочие графики.