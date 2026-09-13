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Песков: Путин кратко информировал Моди о ситуации «на полях» по Украине

Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди кратко информировал собеседника о ситуации по Украине. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Детально, конечно, не было времени все пересказывать, — сказал господин Песков. — Но поскольку нет никаких новаций, то он информировал кратко о том, что "на полях"». Он добавил, что Владимир Путин «сделал обновление информации» для индийских властей.

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