Путин встретился с премьером Индии на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча состоялась в международном конгресс-центре «Бхарат Мандапан» в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир Путин также поучаствует в мероприятиях саммита и встретится с представителями других стран объединения. Президент России проведет переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абийем Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, а также главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф.

Саммит БРИКС проходит в столице Индии с 11 по 13 сентября. Мероприятие приурочено к 20-летию создания организации.