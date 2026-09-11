Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Нью-Дели. Он продолжил серию переговоров с лидерами стран БРИКС в преддверии саммита организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анвар Ибрагим

Фото: Kristina Solovyova, Sputnik, Kremlin Photo / AP Анвар Ибрагим

Фото: Kristina Solovyova, Sputnik, Kremlin Photo / AP

Российский президент отметил дружественные отношения России и Малайзии, взаимодействие парламентов и ведомств двух стран, а также напомнил о росте товарооборота на 12,9%. «Большое значение придаем совместной работе в сфере образования, науки, технологий, туризма»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Малайзия, по словам Анвара Ибрагима, ценит поддержку президента России. Он отметил, что Куала-Лумпур ждет начала прямого авиасообщения с Москвой и напомнил о сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе с «Росатомом».