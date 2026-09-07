В МИД РФ назвали самый острый политический вопрос для БРИКС

Война на Ближнем Востоке — это самый острый вопрос в политическом плане для БРИКС, сказал ТАСС заместитель министра иностранных дел России, шерпа в этой организации Сергей Рябков.

«Ситуация осложняется тем, что... в составе БРИКС есть страны, которые занимают резко критическую позицию в отношении того, что предпринимается Тегераном и предпринималось за последнее время»,— объяснил господин Рябков.

На обсуждение этой темы между представителями стран внутри объединения может уйти много времени, считает дипломат. «И на сегодня я не берусь прогнозировать, каков будет результат»,— добавил он.