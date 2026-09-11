Путин: рост экономики России превысил среднемировой в предыдущие три года

В 2023–2025 годах ВВП России вырос на 10,3%, заявил президент Владимир Путин. По его словам, показатель превысил среднемировой.

«В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые»,— сказал господин Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

По данным Минэкономики России, за первые семь месяцев 2026 года ВВП вырос на 0,6%. В июле показатель увеличился на 0,6% после +1,7% в июне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».