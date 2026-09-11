Путин: рост экономики России превысил среднемировой в предыдущие три года
В 2023–2025 годах ВВП России вырос на 10,3%, заявил президент Владимир Путин. По его словам, показатель превысил среднемировой.
«В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые»,— сказал господин Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
По данным Минэкономики России, за первые семь месяцев 2026 года ВВП вырос на 0,6%. В июле показатель увеличился на 0,6% после +1,7% в июне.
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В 2023 году 45,5% роста ВВП обеспечили базовые несырьевые отрасли. За январь—октябрь 2024 года рост был сосредоточен главным образом в обрабатывающих отраслях производства и секторах с высокой добавленной стоимостью — то есть динамика опиралась не только на сырьевой сегмент, но и на расширение выпуска внутри страны.
При этом ускорение не означало сохранения прежних темпов в дальнейшем: по итогам 2024 года ВВП вырос на 4,3%, тогда как в апреле 2025 года прогноз МВФ на 2025 год составлял 1,5%. Позднее оценки также снижались: в сентябре 2025 года Минэкономики понизило прогноз на 2025 год до 1,3%, а в январе 2026 года МВФ оценивал ожидаемый рост на 2026 год в 0,8%.