Судебные нейроценности

В рамках БРИКС необходимо создать постоянно действующий орган по вопросам применения в судах искусственного интеллекта (ИИ), а также разработать общие этические принципы такой деятельности. С такой инициативой глава Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов выступил на форуме председателей ВС стран БРИКС в Индии. Идея нашла поддержку у многих участников собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Верховного суда России Игорь Краснов (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Глава Верховного суда России Игорь Краснов (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Использование ИИ в деятельности судов стало одной из главных тем форума председателей ВС стран БРИКС, который проходил 4–6 сентября в Нью-Дели (Индия). Все его участники согласились с тем, что цифровая трансформация национальных судебных систем неизбежна,— осталось лишь убедиться в том, что технологии поставлены на службу праву, а не наоборот.

Кое-какой опыт в этой сфере в отдельных странах уже имеется. Представители Китая рассказали, что с помощью ИИ (пока в пилотном режиме) в 160 судах рассмотрели более 200 тыс. дел. А председатель ВС Казахстана Асламбек Мергалиев сообщил, что алгоритмы ИИ позволили сократить время принятия решений по бесспорным делам до одной минуты.

Игорь Краснов в своем выступлении напомнил, что Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ. По его словам, российская судебная система сейчас решает амбициозную задачу по построению автоматизированной системы «Цифровое правосудие», которая должна объединить существующие судебные сервисы, обеспечить бесшовную интеграцию с Единым порталом госуслуг и внедрить на всех этапах судопроизводства технологии ИИ, созданные на основе российских технических программных решений.

В национальных судах сейчас проходят тестирование четыре национальные модели ИИ, рассказал господин Краснов.

По его мнению, использование нейросетей позволит добиться единообразия судебной практики, исключить логические противоречия, избежать судебных ошибок и повысить предсказуемость правосудия.

В ВС РФ уже сформирован Центр судебных компетенций в сфере ИИ, отвечающий за применение лучших практик и взаимодействие с академической средой и ИТ-сектором. Кроме того, вместе с российскими технологическими гигантами ВС сформировал этические принципы применения нейросетей в правосудии. «Убежден, что ИИ — это инструмент в руках судьи, помощник, но не субъект правосудия и уж тем более не судья. Решение по делу, оценка доказательств, установление истины и применение права — это акт человеческого суждения, основанного на законе, совести, принципах независимости, справедливости, профессиональном опыте, но не на вероятности»,— подчеркнул председатель ВС.

Разработка общих этических принципов применения ИИ в судебной деятельности могла бы, по мнению Игоря Краснова, стать одним из направлений общей работы участников международного форума. «На мой взгляд, это должен быть рамочный документ, отражающий общие ценности, такие как независимость судьи, право сторон знать основания принятого решения и недопустимость делегирования принятого решения алгоритму»,— подчеркнул он. Господин Краснов предложил коллегам создать в рамках форума постоянно действующую рабочую группу по вопросам применения ИИ в правосудии для обмена судебной практикой и оценки рисков.

Председатель ВС РФ также считает важным определить общие подходы к вопросам цифрового суверенитета судебных систем.

«Инфраструктура правосудия ни одного из наших государств не должна зависеть от юрисдикций и технологических платформ, находящихся вне нашего контроля»,— отметил он.

Ну а регулярные взаимные стажировки и обучающие программы для судей и сотрудников аппаратов судов государств БРИКС по цифровым компетенциям можно организовать уже «сейчас и здесь», убежден Игорь Краснов.

Многим участникам форума идея сотрудничества в освоении ИИ пришлась по душе. Индийские судьи выступили за создание специальной академии БРИКС. А первый зампред Высшего конституционного суда Египта Адель Омар Шариф предложил сформировать целую сеть БРИКС по цифровому правосудию, которая объединяла бы высшие суды, академии и вузы: тогда можно было бы не только обмениваться лучшими практиками, но и координировать исследования.

О поддержке предложенных председателем ВС РФ общих этических принципов его коллеги говорили и накануне во время двусторонних встреч. «Человеческое понимание справедливости никогда ИИ не заменит, душа только у судьи!» — горячо соглашался с Игорем Красновым Асламбек Мергалиев. «Принцип независимости судей — то, что объединяет, это базовый принцип, без которого вообще ничего не возможно»,— подтверждал председатель ВС Индонезии Сунарто. В завершение каждой двусторонней встречи Игорь Краснов вручал коллегам презент — судейский молоток ручной работы: чтобы все решения были правосудными, справедливыми и твердыми, объяснил он.

Анастасия Корня