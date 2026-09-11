Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин продолжил серию двусторонних переговоров с лидерами стран БРИКС на саммите организации в Нью-Дели. Вечером 11 сентября он встретился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters

Российский лидер отметил, что крупные совместные проекты стран реализуются несмотря ни на какие сложности. Показатели товарооборота, по его словам, улучшаются.

Господин ас-Сиси заявил, что Египет хотел бы стабилизировать поставки российского зерна. Кроме того, он поблагодарил Владимира Путина за работу Росатома по строительству АЭС в Египте. Глава российской госкорпорации Алексей Лихачев, присутствовавший на встрече, ранее объявил об обсуждении строительства двух дополнительных энергоблоков станции Эль-Дабаа.