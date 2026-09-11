Путин встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на саммите БРИКС в Нью-Дели, сообщила пресс-служба Кремля.
Южноафриканский лидер выразил надежду на увеличение товарооборота между странами и развитие торговых отношений во многих отраслях. Российский президент поблагодарил ЮАР за поддержку инициатив Москвы в ООН и заявил об особом внимании к развитию отношений со странами Африки.
На встрече со стороны России также присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор «Росатома» Алексей Лихачев и другие.
Владимир Путин пробудет в Индии до 13 сентября. На полях саммита БРИКС он уже встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Запланированы встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абий Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, а также главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
Одним из практических направлений торговли может быть поставка российского продовольствия и удобрений, однако еще в июле 2023 года Владимир Путин заявлял президенту ЮАР, что обязательства об устранении препятствий для такого экспорта не выполнены. Таким образом, расширение оборота зависит не только от политических договоренностей, но и от решения конкретных барьеров в торговле.
Определенная динамика уже есть: в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани Путин сообщал, что за первые восемь месяцев того года товарооборот России и ЮАР вырос на 3%. Это подтверждает, что двусторонняя торговля увеличивается, хотя заявленные сторонами планы по ее наращиванию упираются в необходимость устранения препятствий в востребованных товарных направлениях.