Путин встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на саммите БРИКС в Нью-Дели, сообщила пресс-служба Кремля.

Южноафриканский лидер выразил надежду на увеличение товарооборота между странами и развитие торговых отношений во многих отраслях. Российский президент поблагодарил ЮАР за поддержку инициатив Москвы в ООН и заявил об особом внимании к развитию отношений со странами Африки.

На встрече со стороны России также присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор «Росатома» Алексей Лихачев и другие.

Владимир Путин пробудет в Индии до 13 сентября. На полях саммита БРИКС он уже встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Запланированы встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абий Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, а также главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.