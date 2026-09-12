Путин уверен в скорой стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке скоро стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Уверен, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, ситуация восстановится»,— сказал Владимир Путин. Он добавил, что ОАЭ стали для России одной из самых близких стран ближневосточного региона.

Российский президент встретился с наследным принцем Абу-Даби на саммите БРИКС в Нью-Дели. Мероприятие проходит с 12 по 13 сентября.

Очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке произошел в начале июля из-за срыва мирного соглашения между Ираном и США. С того момента стороны обмениваются ударами по судам и кораблям на Ближнем Востоке.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».