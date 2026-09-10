Ушаков рассказал о программе Путина на саммите БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин 11-13 сентября посетит Индию, где пройдет саммит БРИКС. Во время мероприятия господин Путин встретится с индийским премьером Нарендрой Моди, а также с премьерами других стран-участниц организации. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

12 сентября Владимир Путин выступит на пленарном заседании Делового форума БРИКС. В тот же день он вместе с индийским премьером посетит выставку «Иннопром», которую организуют министерства промышленности и торговли двух стран.

По словам господина Ушакова, Владимир Путин также проведет двусторонние встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абийем Ахмедом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, а также главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф.

Юрий Ушаков добавил, что обсуждается возможная встреча президента России с коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Отдельной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме не запланировано.

Саммит БРИКС пройдет 12-13 сентября. Он приурочен к 20-летию создания организации. В состав российской делегации войдут вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИДа Сергей Лавров и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.