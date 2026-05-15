Россия предложила странам БРИКС создать новую инвестиционную платформу

Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС, которую участники объединения будут использовать как «перспективный инструмент». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения»,— заявил господин Лавров на заседании совета глав МИД стран БРИКС (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, Сергей Лавров отметил важность формирования механизмов трансграничных расчетов, которые будут устойчивы к внешним рискам. Такие расчеты, по словам главы российского МИДа, будут проводиться в национальных валютах.

Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС в октябре 2024 года. Он отмечал, что с ее помощью участники объединения смогут поддержать национальные экономики, а страны глобального Юга и Востока будут обеспечены финансовыми ресурсами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что предложенная господином Путиным инициатива — не альтернатива SWIFT.