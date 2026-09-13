Наследный принц Абу-Даби и Владимир Путин обсудили двусторонние отношения

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль-Нахайян и президент России Владимир Путин обсудили международную обстановку и двусторонние отношения. Встреча прошла на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

О переговорах сообщило эмиратское государственное агентство WAM. Власти России детали встречи не раскрывали.

Как уточняет WAM, наследный принц Абу-Даби и президент России обменялись мнениями по поводу региональных и международных тем. Они также указали на важность продолжения совместной координации по вопросам, которые поднимались на саммите БРИКС.