Моди вивенди

12–13 сентября в Нью-Дели прошли саммит лидеров БРИКС, куда официально входят уже десять стран, и расширенное заседание с участием стран—партнеров группы, которых с момента учреждения этого статуса на саммите в Казани в 2024 году набралось столько же, сколько и членов. Пожалуй, главным успехом мероприятия стала способность разросшейся группы стран достичь консенсуса и единогласно принять совместное заявление с критикой США за войну в Иране и односторонние санкции, не называющее это государство прямо. С подробностями из Нью-Дели о том, чем еще запомнился саммит в год, когда БРИКС отмечает свое 20-летие,— корреспондент “Ъ” Наталия Портякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Слева направо: президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Нынешний саммит БРИКС был намечен на 12–13 сентября, однако ввиду проведения в Нью-Дели прямо перед ним выставки «Иннопром» и приезда многих иностранных лидеров в индийскую столицу заранее первым днем международной активности оказалась уже пятница, 11 сентября. Ее центральным событием предсказуемо стала встреча индийского премьера Нарендры Моди с Владимиром Путиным (см. “Ъ” от 11 сентября), после которой индийский лидер успел повидаться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Утро субботы, 12 сентября, оказалось не менее богатым на двусторонние встречи, причем не только у хозяина мероприятия, но и у большинства других участников. В числе участвующих в саммите оказался и человек, не имеющий к БРИКС, казалось бы, никакого отношения,— лидер Бурунди Эварист Ндайишимийе. Он приехал в качестве председателя Африканского союза, что крайне воодушевило членов БРИКС Эфиопию и ЮАР и партнеров группы — Нигерию и Уганду.

А вот Саудовская Аравия, которая давно приглашена в официальные члены БРИКС и которую Индия пропечатала на всех постерах как участницу саммита, в Нью-Дели представлена не была. Страна не раз участвовала в ряде прошлых мероприятий объединения, так и не вступив в БРИКС официально.

От разминки на двусторонних встречах был свободен разве что лидер КНР Си Цзиньпин, прилетевший в индийскую столицу утром 12 сентября.

Ему, очевидно, надо было поберечь силы для того, что индийские журналисты заранее назвали самой важной двусторонней встречей,— переговоров с Нарендрой Моди, которые прошли после основных мероприятий первого дня саммита. Забегая вперед, отметим, что по итогам встречи оба лидера сделали краткие и довольно позитивные, но весьма неконкретные заявления. Моди подчеркнул, что «разногласия не должны перерастать в споры», а Си ответил призывом рассматривать двусторонние отношения со «стратегической точки зрения», ориентируясь на долгосрочное развитие.

В два часа дня после приветствия премьером Индии лидеров всех стран—членов БРИКС и его вступительной речи перед табличкой «Бхарат» (официальное название Индии на хинди) саммиту был наконец дан старт, правда в закрытом режиме. Спустя два часа Нарендра Моди объявил, что лидеры приняли совместную декларацию. Одной из главных интриг было то, в каких формулировках затронут войну на Ближнем Востоке. Некоторые, в первую очередь Иран, требовали недвусмысленного осуждения действий США и Израиля против Исламской Республики, тогда как ОАЭ этому противились. Поэтому многие выражали сомнение, что декларацию удастся принять быстро (и что ее вообще удастся принять).

Однако на состоявшихся накануне переговорах, которые, по данным индийских правительственных источников, продлились до четырех часов утра субботы, страны БРИКС достигли консенсуса.

В совместной декларации они выразили «глубокую обеспокоенность» в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призвав к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры. Члены БРИКС также осудили односторонние санкции и другие принудительные меры, подрывающие международную торговлю и устоявшиеся глобальные правила. США в этой связи упомянуты не были, но намек был очевиден.

Наконец — и это явно стало реверансом в сторону страны—хозяйки мероприятия,— все члены группы единогласно подписались под осуждением терроризма во всех его формах и проявлениях и отдельно осудили теракт 22 апреля 2025 года в регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек. Пакистан в этой связи также не был упомянут, хотя хорошо известно, на кого в Нью-Дели возлагают вину за этот теракт.

После этого десять лидеров отправились на церемонию посадки дерева баньян, известного способностью формировать дополнительные стволы из опорных корней, что позволяет ему значительно разрастаться вширь.

«Это достойный символ того, что олицетворяет БРИКС: глубокие корни, растущая мощь и сплоченность ради общего будущего»,— написал позже премьер-министр Моди в соцсети X.

Затем лидеры (за исключением наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна, улетевшего из Индии сразу после лидерской встречи) отправились на гала-ужин. Его меню включало от гуджаратских деликатесов до знаменитых сладостей Старого Дели, чтобы гости саммита, по определению одного из местных СМИ, «побывали в гастрономическом путешествии по всей Индии». Помимо пищи высоких гостей ждали выступления сотни артистов из разных стран под девизом «Симфония БРИКС — один ритм, много культур».

Еще одним действом из разряда зрелищ стал приуроченный к саммиту небольшой, но красочный базар БРИКС в Национальном музее ремесел, который некоторые лидеры успели посетить накануне открытия саммита. Там страны—члены группы и страны-партнеры демонстрировали (и заодно продавали за приличные деньги) то, что сочли наиболее интересным товаром народных промыслов. У России это были гжель и лаковые миниатюры из подмосковного села Федоскино. У белорусов — поделки, сплетенные из соломы. Эфиопы завлекали знаменитым эфиопским кофе, угандийцы — бусами из стекляруса, китайцы — сережками из бамбука, а ЮАР — не столько экспонатами, сколько колоритным полуобнаженным продавцом-зулусом в меховых шкурках вокруг талии. Страна-хозяйка сделала ставку на традиционные шарфы из пашмины, но по крайне небожеской цене: один из шарфов стоил в переводе на рубли более 80 тыс.