Посол Ирака в Москве сообщил о желании страны стать частью БРИКС
Ирак надеется однажды стать частью БРИКС, заявил иракский посол в Москве Абдул-Карим Хашим Мустафа. По его словам, возможное присоединение страны к БРИКС «зависит от многих вещей».
«БРИКС — это очень важная организация, и я надеюсь, что однажды Ирак станет ее частью»,— сказал посол в разговоре с ТАСС.
Сейчас в состав БРИКС входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия. Кроме того, объединение официально имеет 10 стран-партнеров, среди которых Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
Ирак активно развивает отношения с Россией и странами Ближнего Востока. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Москву для обсуждения двусторонних экономических и политических вопросов, а также ситуации в регионе. Заседание российско-иракской межправительственной комиссии, на котором планируется обсуждать сотрудничество в сфере нефти и газа, а также аспекты деятельности российских компаний в Ираке, запланировано провести в Багдаде.
Ирак является крупным производителем и экспортером нефти, входя в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Страна стремится развивать транспортные связи с Россией и прикаспийскими государствами, рассматривая возможность присоединения к международному транспортному коридору «Север – Юг» для расширения торговых отношений. Помимо этого, Россия и Ирак работают над межправительственным соглашением по программе мирного атома, создав совместную рабочую группу для проработки конкретных проектов.
Интерес Ирака к БРИКС проявляется на фоне более широкой тенденции: в объединении заинтересованы более 30 государств, а саммит БРИКС в Казани был посвящен международным проблемам, сфокусировавшись на ситуации на Ближнем Востоке. Палестина также планировала направить запрос на вступление в БРИКС после участия в октябрьском саммите. Ливия выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, чтобы снизить зависимость от доллара и ускорить экономическое развитие.