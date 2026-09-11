Путин призвал подключать больше участников к работе Нового банка развития БРИКС

Президент России Владимир Путин провел в Нью-Дели встречу с президентом Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф. Во встрече также участвовали заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, замминистра финансов Иван Чебесков и зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы выступаем за то, чтобы к его работе (Нового банка развития.— “Ъ”) подключалось как можно больше участников, а программы были бы шире и охватывали большее количество секторов экономики в странах–участницах БРИКС»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин прибыл в Индию 11 сентября для участия в саммите БРИКС. Мероприятие приурочено к 20-летию создания организации. Президент провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

Подробнее о первом дне визита — в репортаже «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».