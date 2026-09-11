Путин призвал подключать больше участников к работе Нового банка развития БРИКС
Путин встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф
Президент России Владимир Путин провел в Нью-Дели встречу с президентом Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф. Во встрече также участвовали заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, замминистра финансов Иван Чебесков и зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Мы выступаем за то, чтобы к его работе (Нового банка развития.— “Ъ”) подключалось как можно больше участников, а программы были бы шире и охватывали большее количество секторов экономики в странах–участницах БРИКС»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).
Владимир Путин прибыл в Индию 11 сентября для участия в саммите БРИКС. Мероприятие приурочено к 20-летию создания организации. Президент провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.
Подробнее о первом дне визита — в репортаже «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».
Новый банк развития БРИКС создавался в 2014 году для финансирования инфраструктурных проектов и устойчивого развития в странах БРИКС и других развивающихся государствах. Поэтому расширение его работы означает не только подключение новых участников, но и увеличение числа проектов в уже предусмотренных для банка направлениях — от транспорта и водоснабжения до чистой энергетики, цифровой и социальной инфраструктуры.
Одним из обсуждавшихся форматов расширения финансирования стали расчеты в национальных валютах. По словам Владимира Путина, такой подход позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран-участниц БРИКС и снизить геополитические риски, избавив развитие экономики от политики.
Ограничением остается объем ресурсов: Дилма Руссефф в октябре 2024 года говорила, что даже уже направленное на проекты масштабное финансирование недостаточно по сравнению с нуждами стран Глобального Юга. По этой причине, по ее словам, важно обеспечивать финансирование в национальных валютах в специальных форматах. За годы работы банк одобрил более ста проектов на сумму свыше $33 млрд.