Примирить непримиримых

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Кулик

Фото: Личный архив Лидии Кулик Лидия Кулик

Фото: Личный архив Лидии Кулик

График ежегодных саммитов Россия—Индия вернулся в привычный ритм: встречи лидеров двух стран проходят попеременно в Индии и в России каждый год. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил Индию с государственным визитом, сейчас идет подготовка к визиту индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву. Лидеры двух государств также встречаются в рамках таких форматов, как БРИКС и ШОС.

Однако и между встречами на высшем уровне происходит много значительных событий как в российско-индийской повестке, так и за ее пределами — в современном мире роль обеих стран и их партнерство носят системообразующий, стабилизирующий характер. Продолжается работа по линии министерств, ведомств, компаний по ранее принятым решениям, в частности в рамках Программы развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Не останавливается российско-индийский экспертный диалог в том числе благодаря таким форматам, как Международный дискуссионный клуб «Валдай».

В этом году повышенный интерес к Индии связан с ее председательством в БРИКC. В условиях кардинальных изменений на международной арене именно от этого объединения ждут активного формирования действенных альтернативных механизмов и предложений, более справедливых, чем существующая западно-центричная система.

В обстановке трансформирующегося мироустройства актуальность формата БРИКС для Индии также укрепляется, он становится важным пространством для выработки решений, отвечающих реальным интересам Индии и стран Глобального Юга.

Вместе с тем перед страной-председателем в этом году стоит особенно сложная задача — примирить позиции государств—членов расширившегося клуба, оказавшихся по разные стороны баррикад по причине кризиса на Ближнем Востоке.

Прежде всего речь идет об Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии. Фокус на заявленных Индией магистральных приоритетах этого года «Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability» (для сохранения аббревиатуры на русском языке это можно перевести как «Борьба за развитие и инновации с целью кооперации и укрепления стойкости») председателю приходится сочетать с деликатным подходом к позициям участников по острейшим проблемам сегодняшнего дня. Это требует от Нью-Дели применения всех имеющихся в его арсенале дипломатических навыков.

Состоявшаяся в мае встреча глав дипломатических ведомств стран—участниц объединения проходила в закрытом формате (российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров). 22–23 июня в Индии пройдет встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности (Россию представит секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу). Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября.

Такие понятия, как равноправие, консенсус, инклюзивность, неконфронтационность, близки Индии, которая и в прошлом, и в настоящем выступает против монополизации, гегемонии и эгоизма отдельных игроков. Разнообразие и полифония современного мира, где каждый элемент находится в движении, все элементы движутся с разной скоростью и взаимодействуют друг с другом,— это то, что для Индии комфортно и понятно.

Концепция многополярности также является неотъемлемой частью индийского мировоззрения, где не принято судить о сложном и многообразном мире посредством упрощенных и плоских стандартов. Цивилизационный опыт Индии привносит в БРИКС целый ряд уроков и принципов поведения. Плюрализм не означает беззаконие. Эволюционный подход преобладает над революционными действиями. Взаимозависимость и учет интересов всех заинтересованных сторон могут замедлить процесс принятия решений, однако они открывают двери для дипломатии и выводят ее на новый уровень.

Индии импонирует что БРИКС — это позитивная платформа, где решения основаны на конструктивном диалоге сотрудничества и невмешательстве во внутренние дела. Членство в БРИКС не подразумевает утраты суверенитета и стратегической автономии государств-членов.

Индии удается не только применять принципы БРИКС в своей внешней политике, но и добиваться их признания, по крайней мере на декларативном уровне, даже от тех западных партнеров, кто на деле весьма далек от философии БРИКС. Индийские эксперты предполагают, что, как это ни парадоксально звучит, именно успех БРИКС может изменить отношение Запада к глобальному управлению, в том числе благодаря усилиям Индии по практическому продвижению принципов БРИКС в отношениях со всеми странами-партнерами.

Вопросы энергетической безопасности, бесперебойных поставок энергоносителей и безопасности логистических путей в целом — темы первостепенной значимости для Индии в любое время. Однако именно под влиянием ближневосточного кризиса-2026 Индия как председатель БРИКС и все участники объединения, несомненно, активизируют усилия по формированию более устойчивых, надежных и отвечающих современным реалиям моделей управления именно в сфере энергетики, логистики, инфраструктуры, а также страхования, таможенного регулирования и финансов.

В этой связи обращает на себя внимание ряд важных событий.

Так, Резервный банк Индии работает над предложениями о связанности цифровых валют стран БРИКС.

Такой механизм непрост в реализации, но именно он может быть альтернативой единой валюте объединения, позволит избежать зависимости от SWIFT и существенно снизит трансакционные и конверсионные издержки для стран-участниц.

Россия остается для Индии лидирующим и надежным поставщиком энергоносителей и удобрений, жизненно важных для индийской экономики, сохраняя для своих партнеров благоприятные цены, несмотря на глобальную конъюнктуру. По заявлению главы «Роснефти» Игоря Сечина на ПМЭФ, экономический эффект от поставок российской нефти в Индию и Китай для этих двух стран с 2022 года превысил $40 млрд. Поставки удобрений в Индию также превосходят исторические максимумы.

Следующим перспективным направлением российско-индийского сотрудничества должны стать Арктика и Дальний Восток, где планируется создание крупнейшей в мире особой экономической зоны через объединение преференциальных режимов Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа.

Соединение транспортного коридора Ченнай—Владивосток с Северным морским путем — это логичное расширение взаимовыгодного российско-индийского взаимодействия. Предполагается, что грузооборот между Россией и Индией по Северному морскому пути к 2030 году может достичь 5 млн тонн. Прорабатываются инвестиционное, кадровое партнерство, а также сотрудничество в сфере судостроения.

Важной составляющей этой работы должна стать кооперация в таком перспективном направлении, как разработка, транспортировка и реализация СПГ.

Причем речь должна идти не только о прямых поставках, а именно обо всем комплексе направлений — от разведки и добычи, участия индийского бизнеса в российских активах до совместного строительства газотранспортной, газораспределительной и производственной инфраструктур. Сотрудничество по всей производственной цепочке СПГ поможет обеспечить не только бесперебойность поставок, но и так необходимое Индии ценовое преимущество, сформировать там новый привлекательный для потребителей рынок СПГ.

В январе 2026 года после ратификации вступило в действие подписанное в 2025 году российско-индийское соглашение о военной логистике (полное название документа «Соглашение между Россией и Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов»).

Помимо практической пользы для военных двух стран это соглашение является важным ранее отсутствовавшим элементом на пути формирования стратегических логистических маршрутов будущего, которые свяжут российскую Арктику с Индийским океаном. Когда транспортная связанность и обеспечение бесперебойной логистики становятся наиболее чувствительным звеном мировой торговли, неотъемлемо связанным с геополитикой, партнерство таких ответственных игроков, как Индия и Россия, выходит за рамки двустороннего сотрудничества и становится значительным позитивным фактором для мировой торговли и международных отношений в целом.

Лидия Кулик, член Российского совета по международным делам, старший научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, участница экспертного диалога клуба «Валдай» в партнерстве с БФУ имени Канта 23–24 июня в Калининграде