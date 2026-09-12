Путин прибыл на заседание саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались перед началом саммита БРИКС в Нью-Дели. Встреча лидеров состоялась в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан». Российский президент прибыл в индийскую столицу в пятницу с трехдневным рабочим визитом. Основные мероприятия саммита БРИКС проходят 12–13 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса (слева направо) после совместного фотографирования

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса (слева направо) после совместного фотографирования

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Моди встретил Владимира Путина на площадке форума. После совместного фотографирования лидеры продолжили короткий разговор по пути в зал заседаний, где проходит встреча глав государств. После индийский премьер объявил саммит открытым.

На саммите на высшем уровне представлены восемь стран. Помимо России и Индии, ожидается участие лидеров Китая, Египта, Индонезии, Ирана, ЮАР и Эфиопии. ОАЭ представляет наследный принц Абу-Даби, а Бразилию и Саудовскую Аравию — министры иностранных дел.