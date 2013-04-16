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04 октября, пятница
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07:05
Главные новости к утру 4 октября
03/10
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными на следующей неделе
06:59
Волкер заявил Конгрессу, что советовал Украине не вмешиваться в политику США
00:58
Россия предложила взять паузу в работе первого комитета ГА ООН из-за невыдачи виз США
03:20
Жители России счастливы за 161 тыс. руб. в месяц, москвичи — за 212 тыс.
09:40
Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России
09:32
На Украине совершил аварийную посадку Ан-12
09:13
РБК: эксперты оценили стоимость ежегодно выбрасываемых россиянами продуктов в 1,6 трлн рублей
08:41
СМИ: дипломаты США готовили заявление для Зеленского по делу Burisma
08:37
Трамп предложил создать новое СМИ в качестве альтернативы CNN
08:11
Доходы среднего класса в России продолжают падать
07:25
Испания выделит около €300 млн на борьбу с последствиями банкротства Thomas Cook
06:55
Киев через год переведет все русскоязычные школы на украинский язык
06:45
Число погибших при протестах в Ираке превысило 30
06:35
СМИ: Трамп отозвал посла США на Украине из-за ее попыток помешать расследованию против Байдена
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(обновлено: 04.10.2019)
Спортивная гимнастика
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Финансы
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия