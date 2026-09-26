Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента
Российский гимнаст Илья Заика первым выполнил новый элемент — подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.
Судьи на FIG World Challenge Cup в Париже засчитали элемент и по правилам спортивной гимнастики присвоили ему имя «Заика».
Сложность элемента оценили в 0,8 балла (группа H). Спортсмен набрал 14,500 балла в квалификации и вышел в финал на кольцах с первого места. Финал пройдет 27 сентября.
В современной спортивной гимнастике сложность элемента и качество его исполнения оцениваются раздельно: после пересмотра системы судейства к баллам за технику добавили баллы за сложность. Поэтому стоимость 0,8 балла обозначает вклад самого элемента в сложность упражнения, а не итоговую оценку выступления.
Именные элементы имеют в гимнастике длительную историю. Элемент Альберта Азаряна, показанный на Олимпийских играх 1960 года в Риме, сейчас во всем мире называется «Крест Азаряна»; его появление настолько впечатлило зрителей, что они требовали от судей оценки выше предусмотренной правилами.