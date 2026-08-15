Прыжок на бис

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который продолжается в Загребе, определились обладательницы медалей в отдельных видах. Первое место в опорном прыжке, как и на прошлогоднем чемпионате мира в Джакарте, заняла Ангелина Мельникова, которая ранее стала чемпионкой Европы в многоборье. Также на ее счету две бронзовые медали — на бревне и в вольных упражнениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гимнастка Ангелина Мельникова

Фото: Issei Kato / Reuters Гимнастка Ангелина Мельникова

Фото: Issei Kato / Reuters

Было заранее ясно, что из четырех видов программы в отдельных видах на этом чемпионате Европы лидер российской команды Ангелина Мельникова имеет лучшие шансы в опорном прыжке. Ведь именно в нем вслед за победой в многоборье ей удалось первенствовать на чемпионате мира в Джакарте в октябре прошлого года. И Мельникова подтвердила этот прогноз. Допустив брак в первом прыжке и занимая после него лишь пятое место, она блестяще исполнила второй прыжок и заработала лучший средний балл — 14,166. Он оказался выше, чем у прошлогодней чемпионки Европы немки Карины Шонмайер (14,066) и бельгийки Лизы Вален (13,983), которая осталась с бронзой континентального первенства в этом виде уже в третий раз. Другая россиянка, серебряный призер в многоборье Анна Калмыкова, осталась пятой (13,849).

Одержав трудную победу, Мельникова, которая двумя днями ранее взяла золото в многоборье, на церемонии награждения не смогла сдержать счастливых эмоций и расплакалась.

В общей сложности это шестое европейское золото 26-летней российской звезды мировой гимнастики, олимпийской чемпионки Токио 2021 года в команде.

В этот день ее победа оказалось для российских спортсменок единственной, хотя сама Мельникова еще дважды поднималась на пьедестал. Чисто выполнив свое упражнение на бревне, она, тем не менее, стала там третьей (13,7), пропустив вперед Елену Колас из Франции (13,933) и итальянку Манилу Эспозито (13,833). Калмыкова там показала седьмой результат (12,933). В вольных упражнениях отличилась Эспозито (13,7), ставшая шестикратной чемпионкой Европы в различных видах программы, второй финишировала Колас (13,633), а следом — Мельникова (13,566).

Что касается упражнения на брусьях, то там первое место заняла немка Хелен Кеврич (14,5), опередившая итальянок Элизу Иорио (14,333) и Джулию Перотти (14,233). Россиянки Калмыкова (14,1) и Алена Глотова (12,2) остались соответственно пятой и шестой, а Мельникова, показав в этом виде программы в квалификации шестой результат, не попала в число восьми участниц финала, поскольку представительство каждой страны в отдельных видах ограничивается двумя спортсменками.

«Я очень устала и чувствую, что отдала всю себя на этих соревнованиях, — цитирует Мельникову ТАСС. — Но я очень рада, что выступаю здесь и очень признательна за все, что произошло. Что касается завтрашнего командного турнира, то я думаю, что нам удастся немного отдохнуть, потом к нам придет второе дыхание, и мы сделаем все, чтобы выступить по максимуму».

Последние медали этого турнира у женщин, в командных соревнованиях, будут разыграны в воскресенье, 16 августа.

Евгений Федяков