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Прыжок на бис

Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата Европы в опорном прыжке

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который продолжается в Загребе, определились обладательницы медалей в отдельных видах. Первое место в опорном прыжке, как и на прошлогоднем чемпионате мира в Джакарте, заняла Ангелина Мельникова, которая ранее стала чемпионкой Европы в многоборье. Также на ее счету две бронзовые медали — на бревне и в вольных упражнениях.

Гимнастка Ангелина Мельникова

Гимнастка Ангелина Мельникова

Фото: Issei Kato / Reuters

Гимнастка Ангелина Мельникова

Фото: Issei Kato / Reuters

Было заранее ясно, что из четырех видов программы в отдельных видах на этом чемпионате Европы лидер российской команды Ангелина Мельникова имеет лучшие шансы в опорном прыжке. Ведь именно в нем вслед за победой в многоборье ей удалось первенствовать на чемпионате мира в Джакарте в октябре прошлого года. И Мельникова подтвердила этот прогноз. Допустив брак в первом прыжке и занимая после него лишь пятое место, она блестяще исполнила второй прыжок и заработала лучший средний балл — 14,166. Он оказался выше, чем у прошлогодней чемпионки Европы немки Карины Шонмайер (14,066) и бельгийки Лизы Вален (13,983), которая осталась с бронзой континентального первенства в этом виде уже в третий раз. Другая россиянка, серебряный призер в многоборье Анна Калмыкова, осталась пятой (13,849).

Одержав трудную победу, Мельникова, которая двумя днями ранее взяла золото в многоборье, на церемонии награждения не смогла сдержать счастливых эмоций и расплакалась.

В общей сложности это шестое европейское золото 26-летней российской звезды мировой гимнастики, олимпийской чемпионки Токио 2021 года в команде.

В этот день ее победа оказалось для российских спортсменок единственной, хотя сама Мельникова еще дважды поднималась на пьедестал. Чисто выполнив свое упражнение на бревне, она, тем не менее, стала там третьей (13,7), пропустив вперед Елену Колас из Франции (13,933) и итальянку Манилу Эспозито (13,833). Калмыкова там показала седьмой результат (12,933). В вольных упражнениях отличилась Эспозито (13,7), ставшая шестикратной чемпионкой Европы в различных видах программы, второй финишировала Колас (13,633), а следом — Мельникова (13,566).

Что касается упражнения на брусьях, то там первое место заняла немка Хелен Кеврич (14,5), опередившая итальянок Элизу Иорио (14,333) и Джулию Перотти (14,233). Россиянки Калмыкова (14,1) и Алена Глотова (12,2) остались соответственно пятой и шестой, а Мельникова, показав в этом виде программы в квалификации шестой результат, не попала в число восьми участниц финала, поскольку представительство каждой страны в отдельных видах ограничивается двумя спортсменками.

«Я очень устала и чувствую, что отдала всю себя на этих соревнованиях, — цитирует Мельникову ТАСС. — Но я очень рада, что выступаю здесь и очень признательна за все, что произошло. Что касается завтрашнего командного турнира, то я думаю, что нам удастся немного отдохнуть, потом к нам придет второе дыхание, и мы сделаем все, чтобы выступить по максимуму».

Последние медали этого турнира у женщин, в командных соревнованиях, будут разыграны в воскресенье, 16 августа.

Евгений Федяков

Фотогалерея

От Воронежа до Олимпиады

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За многолетнюю историю выступлений Ангелина Мельникова зарекомендовала себя как одна из самых титулованных представительниц российской спортивной гимнастики. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсменка взяла серебро в командном многоборье. На Играх в Токио в 2021-м она завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые награды в личном зачете и за исполнение вольных упражнений. Он также является трехкратной чемпионкой мира

За многолетнюю историю выступлений Ангелина Мельникова зарекомендовала себя как одна из самых титулованных представительниц российской спортивной гимнастики. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсменка взяла серебро в командном многоборье. На Играх в Токио в 2021-м она завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые награды в личном зачете и за исполнение вольных упражнений. Он также является трехкратной чемпионкой мира

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Спортивный путь Ангелины Мельниковой начался в Воронеже. Она стала заниматься гимнастикой в 2006 году. Спустя десять лет последовал олимпийский дебют в Рио-де-Жанейро — она выступала с травмой бедра без обезболивающих

Спортивный путь Ангелины Мельниковой начался в Воронеже. Она стала заниматься гимнастикой в 2006 году. Спустя десять лет последовал олимпийский дебют в Рио-де-Жанейро — она выступала с травмой бедра без обезболивающих

Фото: Никита Сурков

«От Рио воспоминания не самые позитивные. Помню, что плакала почти каждый день, потому что засыпала с мыслями о том, чтобы на утро нога лучше себя чувствовала. Яркий момент, который я помню, когда увидела, что мы вторые. Поняла в этот момент, что все закончилось, больше не надо терпеть боль»

«От Рио воспоминания не самые позитивные. Помню, что плакала почти каждый день, потому что засыпала с мыслями о том, чтобы на утро нога лучше себя чувствовала. Яркий момент, который я помню, когда увидела, что мы вторые. Поняла в этот момент, что все закончилось, больше не надо терпеть боль»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Главной вершиной карьеры стало выступление на Олимпийских играх в Токио. Золото российских гимнасток в командном многоборье стало первым в истории страны

Главной вершиной карьеры стало выступление на Олимпийских играх в Токио. Золото российских гимнасток в командном многоборье стало первым в истории страны

Фото: Issei Kato / Reuters

«Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы все идеально проходили, все равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и все не вечно»

«Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы все идеально проходили, все равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и все не вечно»

Фото: Федерация гимнастики России

После успехов на международной арене спортсменке пришлось, как и многим российским атлетам, пережить период вынужденной паузы из-за ограничений на участие в международных соревнованиях

После успехов на международной арене спортсменке пришлось, как и многим российским атлетам, пережить период вынужденной паузы из-за ограничений на участие в международных соревнованиях

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ  /  купить фото

В это время Ангелина Мельникова не только не прекращает тренировочный процесс, но и успевает открыть в Воронеже детский клуб спортивной гимнастики. Спортсменка приезжает в родной город при первой возможности, чтобы самостоятельно заниматься с начинающими талантами

В это время Ангелина Мельникова не только не прекращает тренировочный процесс, но и успевает открыть в Воронеже детский клуб спортивной гимнастики. Спортсменка приезжает в родной город при первой возможности, чтобы самостоятельно заниматься с начинающими талантами

Фото: Ольга Космодемьянская

В 2024 году Мельникова дебютирует в качестве актрисы — она получила роль в спортивной драме «Игры» режиссера Евгения Стычкина

В 2024 году Мельникова дебютирует в качестве актрисы — она получила роль в спортивной драме «Игры» режиссера Евгения Стычкина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

2025 год для спортсменки ознаменовался триумфальным возвращением на мировую арену после четырехлетнего перерыва. Выступая в нейтральном статусе, она взяла на чемпионате мира в Джакарте два золота в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебряную награду на разновысоких брусьях

2025 год для спортсменки ознаменовался триумфальным возвращением на мировую арену после четырехлетнего перерыва. Выступая в нейтральном статусе, она взяла на чемпионате мира в Джакарте два золота в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебряную награду на разновысоких брусьях

Фото: Issei Kato / Reuters

В 2026 году Ангелина Мельникова возглавила сборную России по спортивной гимнастике. Однако спортсменка приняла решение пропустить чемпионат России по состоянию здоровья — это связано с желанием гимнастки восстановить травмированную в 2024 году ногу и сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы. Соревнования состоятся с 13 по 16 августа в Хорватии, и Мельникова намерена выйти на старт в своей лучшей форме

В 2026 году Ангелина Мельникова возглавила сборную России по спортивной гимнастике. Однако спортсменка приняла решение пропустить чемпионат России по состоянию здоровья — это связано с желанием гимнастки восстановить травмированную в 2024 году ногу и сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы. Соревнования состоятся с 13 по 16 августа в Хорватии, и Мельникова намерена выйти на старт в своей лучшей форме

Фото: Елена Михайлова / Федерация гимнастики России

Сегодня Ангелине Мельниковой исполнилось 26 лет. На взрослом уровне спортсменка выступает уже десять лет. За эти годы олимпийская чемпионка прочно закрепилась в числе лучших спортсменов мира, а ее профессиональный путь стал примером для подражания для целого поколения начинающих гимнастов

Сегодня Ангелине Мельниковой исполнилось 26 лет. На взрослом уровне спортсменка выступает уже десять лет. За эти годы олимпийская чемпионка прочно закрепилась в числе лучших спортсменов мира, а ее профессиональный путь стал примером для подражания для целого поколения начинающих гимнастов

Фото: Алексей Сулима

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За многолетнюю историю выступлений Ангелина Мельникова зарекомендовала себя как одна из самых титулованных представительниц российской спортивной гимнастики. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсменка взяла серебро в командном многоборье. На Играх в Токио в 2021-м она завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые награды в личном зачете и за исполнение вольных упражнений. Он также является трехкратной чемпионкой мира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Спортивный путь Ангелины Мельниковой начался в Воронеже. Она стала заниматься гимнастикой в 2006 году. Спустя десять лет последовал олимпийский дебют в Рио-де-Жанейро — она выступала с травмой бедра без обезболивающих

Фото: Никита Сурков

«От Рио воспоминания не самые позитивные. Помню, что плакала почти каждый день, потому что засыпала с мыслями о том, чтобы на утро нога лучше себя чувствовала. Яркий момент, который я помню, когда увидела, что мы вторые. Поняла в этот момент, что все закончилось, больше не надо терпеть боль»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Главной вершиной карьеры стало выступление на Олимпийских играх в Токио. Золото российских гимнасток в командном многоборье стало первым в истории страны

Фото: Issei Kato / Reuters

«Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы все идеально проходили, все равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и все не вечно»

Фото: Федерация гимнастики России

После успехов на международной арене спортсменке пришлось, как и многим российским атлетам, пережить период вынужденной паузы из-за ограничений на участие в международных соревнованиях

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

В это время Ангелина Мельникова не только не прекращает тренировочный процесс, но и успевает открыть в Воронеже детский клуб спортивной гимнастики. Спортсменка приезжает в родной город при первой возможности, чтобы самостоятельно заниматься с начинающими талантами

Фото: Ольга Космодемьянская

В 2024 году Мельникова дебютирует в качестве актрисы — она получила роль в спортивной драме «Игры» режиссера Евгения Стычкина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2025 год для спортсменки ознаменовался триумфальным возвращением на мировую арену после четырехлетнего перерыва. Выступая в нейтральном статусе, она взяла на чемпионате мира в Джакарте два золота в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебряную награду на разновысоких брусьях

Фото: Issei Kato / Reuters

В 2026 году Ангелина Мельникова возглавила сборную России по спортивной гимнастике. Однако спортсменка приняла решение пропустить чемпионат России по состоянию здоровья — это связано с желанием гимнастки восстановить травмированную в 2024 году ногу и сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы. Соревнования состоятся с 13 по 16 августа в Хорватии, и Мельникова намерена выйти на старт в своей лучшей форме

Фото: Елена Михайлова / Федерация гимнастики России

Сегодня Ангелине Мельниковой исполнилось 26 лет. На взрослом уровне спортсменка выступает уже десять лет. За эти годы олимпийская чемпионка прочно закрепилась в числе лучших спортсменов мира, а ее профессиональный путь стал примером для подражания для целого поколения начинающих гимнастов

Фото: Алексей Сулима

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