Российский гимнаст Даниил Смирнов завоевал золото юношеской Олимпиады
Гимнаст Даниил Смирнов стал победителем многоборья на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Он набрал 81,298 балла.
Серебряным призером стал британец Узаир Чоудху, показавший результат 79,132 балла. Третье место занял японец Икки Нисихара, который получил 79,065 балла.
В августе 17-летний Даниил Смирнов завоевал золото в многоборье на юниорском чемпионате Европы. На юношеской Олимпиаде он принес сборной России четвертую золотую медаль. Также в активе команды четыре серебряные и одна бронзовая награды.
Юношеская Олимпиада проходит в Дакаре. Соревнования завершатся 13 ноября. Россию на Играх представляют 13 атлетов в девяти видах спорта. Они выступают с национальной символикой.