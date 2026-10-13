Гимнастки Мельникова, Калмыкова и Листунова пропустят ЧМ из-за невыдачи виз
13.10.2026, 15:45
Лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике не получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Турнир пропустят олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также победительница первенства Европы Анна Калмыкова.
В Федерации гимнастики России (ФГР) расценили действия нидерландских властей «как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты». ФГР попросит Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) оценить сложившуюся ситуацию.
Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. На турнире будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Путевку на Игры получат три лучшие мужские и женские сборные.
12 октября разрешение на въезд получили Алена Глотова, Даниел Маринов, Сергей Найдин и Арсений Духно. Решения по визовым заявлениям до сих пор ожидают Людмила Рощина, Милана Каюмова, Илья Заика, Савелий Съедин и Мухаммаджон Якубов.
В августе у российских гимнастов возникли трудности с получением виз для выступления на чемпионате Европы в Хорватии. Принимающая сторона отказалась выдать въездные документы девяти членам сборной. После вмешательства МИД РФ и Хорватского гимнастического союза четверо из них все же поехали на турнир.