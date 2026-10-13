Гимнастки Мельникова, Калмыкова и Листунова пропустят ЧМ из-за невыдачи виз

В августе у российских гимнастов возникли трудности с получением виз для выступления на чемпионате Европы в Хорватии. Принимающая сторона отказалась выдать въездные документы девяти членам сборной. После вмешательства МИД РФ и Хорватского гимнастического союза четверо из них все же поехали на турнир.