По телам их узнаете их

Но его попытки успехом не увенчались. Во многом, по его словам, из-за конфликта коммерческих интересов. Дело в том, что систему помощи судьям, именуемую JJS, World Gymnastics с 2017 года разрабатывает совместно с японской компанией Fujitsu. Но при этом у МОК есть контракт со швейцарской фирмой Omega. Действует он до 2032 года и предусматривает эксклюзивный статус производителя часов как поставщика систем хронометража и подсчета очков. Как господин Ватанабэ намерен решить это противоречие, он не пояснил.