По телам их узнаете их
Международная федерация гимнастики намерена заменить судей на ИИ
Президент Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) Моринари Ватанабэ заявил, что будет стремиться к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для оценки выступлений спортсменов на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Глава World Gymnastics отметил, что федерация уже довольно долго тестирует Систему поддержки судейства (Judging Support System, JJS) и даже пыталась продвинуть ее использование на двух последних Олимпиадах, но сталкивалась с противодействием Международного олимпийского комитета (МОК). Тем не менее господин Ватанабэ не исключает, что со временем ИИ возьмет на себя большую часть работы судей.
Международная федерация гимнастики будет стремиться к тому, чтобы уже на Играх-2028 значительную роль в выставлении оценок спортсменам играл ИИ. Об этом изданию The Athletic заявил президент World Gymnastics Моринари Ватанабэ. Он пояснил, что на путь внедрения современных технологий федерация ступила давно, задолго до бума ИИ.
«Я пытался добиться использования новых технологий на Играх 2020 года в Токио (из-за пандемии состоялись только в 2021-м.— “Ъ”), а также на Олимипаде-2024 в Париже»,— сказал господин Ватанабэ.
Но его попытки успехом не увенчались. Во многом, по его словам, из-за конфликта коммерческих интересов. Дело в том, что систему помощи судьям, именуемую JJS, World Gymnastics с 2017 года разрабатывает совместно с японской компанией Fujitsu. Но при этом у МОК есть контракт со швейцарской фирмой Omega. Действует он до 2032 года и предусматривает эксклюзивный статус производителя часов как поставщика систем хронометража и подсчета очков. Как господин Ватанабэ намерен решить это противоречие, он не пояснил.
JJS, по словам президента World Gymnastics, система довольно зрелая. К тому же неоднократно испытанная. Впервые она была опробована на некоторых турнирах World Gymnastics еще в 2019 году. Пусть и в ограниченном масштабе — ИИ помогал оценивать выступления спортсменов на четырех снарядах. Однако на последнем чемпионате мира по гимнастике, который проходил в Роттердаме с 17 по 25 октября, судьи впервые получили доступ к данным проведенного ИИ анализа выступлений на всех десяти мужских и женских снарядах.
У искусственного интеллекта все равно была сугубо вспомогательная роль — решения по-прежнему принимали люди. Однако конечная цель господина Ватанабэ, пусть и в довольно отдаленной перспективе, в том, чтобы ИИ выставлял оценки без участия судей-людей, хотя они по-прежнему будут необходимы для контроля в отдельных случаях.
Господин Ватанабэ отметил, что ему очень не хотелось бы повторения истории 2024 года, когда олимпийский гимнастический турнир ознаменовался скандалом, разбирательство которого дошло до Федерального суда Швейцарии.
Туда дело было передано по настоянию американской гимнастки Джордан Чайлз. Ее история стала одним из самых громких скандалов парижских Игр. Изначально, согласно оценкам, выставленным судьями, она в итоговой классификации оказалась лишь пятой. Однако тренерский штаб американской команды счел, что жюри неверно оценило сложность заявленных спортсменкой элементов. Прямо у помоста был подан протест. Он был удовлетворен. Чайлз добавили 0,1 балла. Это переместило ее на третье место, а занявшую его по первоначальному протоколу румынку Ану Барбосу оттеснило на четвертое.
Последовал ответный протест румынской стороны, указавшей на то, что американцы не уложились в отведенную минуту на подачу своего протеста (правила гласят, что протест на решение судей может быть подан не позднее чем через 60 секунд после объявления оценок, а американцы, по версии румынской стороны, потратили 64 секунды). Этот протест был удовлетворен уже Спортивным арбитражным судом (CAS). Решение последнего Чайлз и пыталась, без успеха, пересмотреть в Федеральном суде Швейцарии. При этом обе гимнастики еще и подверглись травле в сетях.
«Этот и подобные споры нанесли серьезный удар по гимнастике в целом»,— заявил Моринари Ватанабэ. Но он отметил также, что судьям действительно становится работать все труднее, поскольку за последние 30 лет спортсмены стали исполнять гораздо более сложные элементы, ухватить нюансы реализации которых человеческий глаз не всегда способен.
Как пояснил агентству Asahi глава судейского комитета Ассоциации гимнастики Японии Масао Кондо, «некоторые элементы на кольцах не распознаются как таковые.
Например, как выяснить, что угол плеча спортсмена отклоняется от требуемого положения в 45 градусов. Человеческий глаз не может различить что там в реальности — 44, 45 или 46 градусов».
Что касается технической стороны, то система JJS включает в себя от четырех до восьми видеокамер вокруг каждого снаряда, фиксирующих движения спортсмена. Система ИИ использует видеоматериалы для распознавания положения конечностей и суставов гимнаста. Судьи могут мгновенно запросить анализ элемента, который они хотят изучить, а технология создает трехмерные изображения, а также выдает числовые значения, показывающие углы между различными частями тела спортсмена в ходе исполнения элементов.
«В легкой атлетике или плавании результаты зависят от времени. В играх с мячом, когда команда забивает гол, для зрителей тоже все очевидно. К сожалению, в гимнастике болельщикам очень непросто понять, почему спортсмен получил ту или иную оценку. Это надо исправить»,— говорил сказал господин Ватанабэ порталу Insidethegames еще в 2021 году. И, как видно, от своей идеи он не отказался.