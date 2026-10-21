Отборное серебро

Российская команда выбиралась из ямы. Опорный прыжок и брусья ей удались. А выступление россиян на перекладине и вовсе шокировало экспертов — не ждали, что с коварным снарядом разберутся настолько убедительно. Не оплошал никто из трех гимнастов, которым его доверили: ни Савелий Съедин, ни Арсений Духно, ни Сергей Найдин. Найдин заработал на перекладине 14,556 — оценка, можно сказать, выдающаяся. А британцы, китайцы, японцы между тем показывали, что, хотя им-то санкции не мешали участвовать в топ-соревнованиях, тоже мандражу подвержены. Ошибались. Скажем, британцев многие уже торопились записать в чемпионы, когда Кортни Таллок нежданно рухнул с брусьев.