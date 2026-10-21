Отборное серебро
Мужская российская команда стала второй на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме
Сборная России выиграла награду в первом же финале чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Роттердаме. В мужском командном турнире молодой отряд из Арсения Духно, Даниела Маринова, Ильи Заики, Савелия Съедина и Сергея Найдина уступил только японцам, слишком очевидным фаворитам, загодя завоевав путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Это был, конечно, тот случай, когда для тех, кто поздним вечером 20 октября добыл в Роттердаме серебро, оно было на вкус почти как золото. А чтобы как следует этот вкус, оценить, прочувствовать, надо было знать несколько деталей.
Например, бэкграунд оказавшихся в составе российской команды спортсменов. Все созрели в период после 2022 года, то есть в завершившийся лишь в прошлом году период полной изоляции отечественной гимнастики. Международного опыта у всех — крохи, в основном он исчерпывается прошедшим в августе в Загребе чемпионатом Европы. Но мировое первенство — это ведь другой уровень конкуренции, ответственности. А лидеры сборной России к тому же исключительно молоды. Даниелу Маринову — 21 год, вундеркинду Арсению Духно, стремительно ворвавшемуся во взрослую гимнастическую элиту из элиты юниорской,— вообще 18.
Еще надо было знать, с какими сложностями добирались эти спортсмены в Роттердам.
Пока соперники готовились к соревнованиям, некоторые из россиян еще томились в ожидании нидерландских въездных виз. Не выдали их в итоге лишь девушкам — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Но и для мужчин прошлая неделя выдалась непростой, нервной, такой, что вроде бы точно не способствует хорошим результатам.
Между тем результат в финале командного турнира получился не просто хорошим, а шикарным, учитывая все нюансы, связанные с российской командой. В том числе тот факт, что разгон ей совсем не удался.
Он, разгон, был откровенно неудачным. С конем справились неплохо, но вот кольца подвели. Даже Илья Заика, спец по ним, недавно запатентовавший именной элемент, сфальшивил на приземлении. В общем, сборная России очутилась в подвале восьмерки финалистов. Даже реванш в «региональном» противостоянии с британцами, которые в очень упорной борьбе опередили ее на европейском чемпионате, представлялся уже жутко сложным. А уж как драться с азиатскими грандами — японцами и поймавшими кураж китайцами, вообще непонятно.
В том, что у этого отряда парней без международного опыта с характером все в полном порядке, все убедились еще на континентальном первенстве. Первенство мировое его крепость подсветило еще ярче.
Российская команда выбиралась из ямы. Опорный прыжок и брусья ей удались. А выступление россиян на перекладине и вовсе шокировало экспертов — не ждали, что с коварным снарядом разберутся настолько убедительно. Не оплошал никто из трех гимнастов, которым его доверили: ни Савелий Съедин, ни Арсений Духно, ни Сергей Найдин. Найдин заработал на перекладине 14,556 — оценка, можно сказать, выдающаяся. А британцы, китайцы, японцы между тем показывали, что, хотя им-то санкции не мешали участвовать в топ-соревнованиях, тоже мандражу подвержены. Ошибались. Скажем, британцев многие уже торопились записать в чемпионы, когда Кортни Таллок нежданно рухнул с брусьев.
И вот перед заключительной ротацией возникла удивительная ситуация. На золото претендуют сразу четыре команды, а отрыв первой — японской — от четвертой — британской — составляет меньше балла. Сборная России шла третьей, вплотную к китайцам. А завершать финал ей выпало вольными, в то время как конкуренты сражались с перекладиной.
Развязка турнира была зубодробительной.
Срывов не избежал никто. Даже японцы. Их, безусловных фаворитов с двумя олимпийскими чемпионами в личном многоборье — Дайки Хасимото и Синносукэ Окой — в составе, едва не угробило падение Сёхэя Каваками. Но все обошлось из-за помарок у преследователей, в том числе у россиян: не устоял Сергей Найдин. Зато его товарищи — Даниел Маринов и Арсений Духно — были потрясающе точны. А их оценки — 14,100 и 14,500 — позволили российской команде все же опередить китайскую на балл с лишним. А такой сюжет ведь смотрелся чуть ли не фантастикой: с британцами бы совладать.
В итоге так вышло, что и могучих японцев как следует напрягли, заставили поволноваться, задуматься о том, а что будет, когда у этих российских спортсменов опыта подкопится? Ну, допустим, на ближайшей Олимпиаде, которую в 2028 году примет Лос-Анджелес. На нее, попав в роттердамскую призовую тройку, российские гимнасты отобрались досрочно.