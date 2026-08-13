Героини третьей смены

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе, завершились соревнования в женском многоборье. Золотая и серебряные медали достались россиянкам. Первое место заняла победительница командного турнира Олимпийских игр 2021 года в Токио, трехкратная чемпионка мира в личных дисциплинах Ангелина Мельникова. Следом финишировала 17-летняя Анна Калмыкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Мельникова

Фото: ТАСС Ангелина Мельникова

Фото: ТАСС

Заранее считаясь главным фаворитом этого чемпионата Европы, Ангелина Мельникова, обладательница золотой медали в многоборье прошлогоднего чемпионата мира в Джакарте, попала в число участниц практически в последний момент.

Первоначально Мельникова оказалась в списке из семи российских спортсменов и двух тренеров, которым Хорватия отказала в визах.

Однако затем хозяева турнира пересмотрели свое решение в отношении одного гимнаста и трех гимнасток, включая Мельникову и 17-летнюю Анну Калмыкову. Причем к тому времени лидер российской сборной, похоже, уже не надеялась попасть в Загреб.

«Поскольку решения по моему участию не было, я решила немного отвлечься и впервые в жизни занялась вейксерфингом. Я каталась где-то тридцать минут, но у меня очень сильно “забились” руки. Никогда в жизни бы не подумала, что будет такой эффект. После этого подхожу к брусьям и чувствую, что руки буквально отрываются! Сейчас второй день пытаюсь восстановиться. Вот такая безумная история»,— сказала Мельникова в интервью «Матч ТВ» накануне старта.

Регламент соревнований в многоборье на европейском первенстве, в отличие от чемпионатов мира, не подразумевает отдельной финальной части: чемпионка и медалистки определялись по итогам квалификационного раунда. Спортсменки были разбиты на пять смен, и четыре россиянки, включая Мельникову, попали в третью смену, где также оказались представительницы еще девяти стран, в том числе Украины.

Именно третья смена и оказалась сильнейшей. Чемпионкой Европы с результатом 55,932 стала Мельникова, которая была лучшей в опорном прыжке (14,033) и вольных упражнениях (13,800), заняла третье место на бревне (13,833) и шестое на брусьях (14,266). При этом оценку россиянки за вольные упражнения пересмотрели после протеста, поданного тренерами: первоначально она составила 13,600 балла при сложности 5,6, но затем сложность упражнения была увеличена до 5,8. А второй по итогам турнира стала Калмыкова (54,632), которой не помешало даже неудачное выступление в вольных упражнениях, где она осталась лишь 22-й (12,600).

Третьей до последней, пятой смены шла другая молодая россиянка — 18-летняя Людмила Рощина (53,866). Но ее практически в последний момент обошла лучшая французская гимнастка — талантливая 16-летняя Елена Колас (53,966).

«Я очень собой довольна, собой горжусь. Но буду сконцентрирована на достижении высоких результатов до самого конца соревнований, потому что мы не выступали восемь лет на чемпионате Европы как команда. Какая моя цель? Просто выполнить свои программы без ошибок»,— цитировало ТАСС Мельникову в тот момент, когда соревнования еще не завершились.

Это уже девятый триумф Мельниковой на соревнованиях высокого международного уровня.

Также на ее счету золото Олимпиады в Токио (2021) в командном турнире, победы на чемпионатах мира в многоборье (2021, 2025) и опорном прыжке (2025), а также первые места на чемпионатах Европы в командных соревнованиях (2016, 2018), вольных упражнениях (2017) и упражнении на брусьях (2021).

Также определились финалистки соревнований в отдельных видах. Из россиянок в опорном прыжке за медали поборются Мельникова и Калмыкова, на брусьях — они же плюс Алена Глотова, на бревне — Мельникова, Калмыкова и Рощина, а в вольных упражнениях — Мельникова.

Евгений Федяков