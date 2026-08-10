Гимнастов допустили к наградам

В визовом скандале, ослабившем состав сборной России по спортивной гимнастике перед чемпионатом Европы, наметился новый поворот. Принимающая сторона — Хорватия — пересмотрела вердикты в отношении четырех из девяти членов команды. Среди спортсменов, которые все-таки получили разрешения на въезд и теперь смогут принять участие в турнире, оказалась и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Это значительно повышает шансы россиян на успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В лице олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира Ангелины Мельниковой сборная России по спортивной гимнастике получила значительное усиление

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости В лице олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира Ангелины Мельниковой сборная России по спортивной гимнастике получила значительное усиление

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федерация гимнастики России (ФГР) опубликовала важное сообщение, касающееся недавнего визового скандала. Он развернулся на прошлой неделе, когда Хорватия — страна—хозяйка чемпионата Европы, который стартует 13 августа,— отказала в разрешениях на въезд девяти членам сборной России, в том числе семи спортсменам. Среди них оказались и лидеры команды, включая олимпийскую чемпионку, трехкратную чемпионку мира Ангелину Мельникову.

Суть нового релиза сводится к тому, что решение хорватской стороны было частично пересмотрено. Четырем ранее отцепленным гимнастам визы все-таки одобрили. Они смогут принять участие в турнире в Загребе.

Важнее всего то, что визу получила 26-летняя Мельникова. Она, несмотря на ветеранский по меркам вида возраст, является претендентом на свершения.

Гимнастка, завоевавшая первую олимпийскую медаль — серебро в команде — еще в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а на следующих Играх в Токио пополнившая коллекцию командным золотом и двумя личными бронзами, была в полном порядке и в предыдущем сезоне. На прошлогоднем мировом первенстве в Джакарте — первом для россиян после трехлетней изоляции — Мельникова продемонстрировала, что мастерство не растеряла. Стартовала с золота в индивидуальном многоборье — самой престижной дисциплине. Продолжила двумя наградами на отдельных снарядах: в опорном прыжке одержала убедительную победу, на брусьях стала второй.

Была выдана виза и еще одной гимнастке из основного состава сборной — 17-летней Анне Калмыковой, блеснувшей на состоявшемся ранее этим летом чемпионате России. На ее счету три золотых и две серебряных медали национального первенства в Калуге. Помимо этого, разрешения на въезд в Хорватию получили «резервные спортсмены женской и мужской команд Лейла Васильева и Алексей Усачев». ФГР выразила благодарность президенту European Gymnastics Фариду Гаибову и генеральному директору организации Лизе Вортманн «за последовательную позицию в защите прав и интересов спортсменов».

При этом в отношении еще пяти членов сборной России решения об отказе в выдаче виз остались в силе. Это касается и 21-летней Виктории Листуновой, еще одной олимпийской чемпионки Токио в командном многоборье.

Ее также можно отнести к наиболее важным для сборной России фигурам, хотя на международной арене Листунова не выступала давно. В 2025 году ей не был выдан нейтральный статус. По ее словам, дело было в поздравительной открытке с Днем Победы в соцсетях с изображением георгиевской ленты. Впрочем, могли обратить внимание и на другое обстоятельство. В марте 2022 года Листунова, тогда 16-летняя девушка, участвовала в проходившем в «Лужниках» митинге-концерте, посвященном годовщине вхождения Крыма в состав России.

С тех пор вопрос с получением нейтральных статусов для российских гимнастов утратил актуальность. Курирующая вид международная федерация — World Gymnastics — в мае сняла с России все санкции. Правда, в Загребе россияне все равно выступят без флага. Хорватия, получившая первенство, когда ограничения еще были в силе, имела право запретить национальную символику.

Между тем в перечень членов сборной России, которым было отказано в визах, попал как минимум один спортсмен, которому World Gymnastics до отмены санкций одобрила нейтральный статус,— 21-летний Евгений Кисель. Кроме того, в этот список вошел еще один гимнаст Сергей Найдин, а также тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

Так или иначе, после возвращения в состав ведущих гимнасток шансы сборной России успешно провести чемпионат Европы серьезно возросли. Ангелина Мельникова — железная претендентка на золото в нескольких видах программы. Меньше года назад она выделялась и на фоне классных соперниц с других континентов: американок, китаянок. На брусьях уступила только алжирке Кайлии Немур, олимпийской чемпионке Парижа в этом поджанре. Анна Калмыкова — восходящая звезда, которая может зацепиться за первую международную награду. В октябре она стала шестой в мире в опорном прыжке, с тех пор только прибавила.

Потолок мужской группы пониже, но на медали она тоже будет рассчитывать. Правда, здесь от визового скандала зависело не так много.

Сильнейший российский гимнаст Даниел Маринов никаких проблем не встретил. На чемпионате мира в Джакарте он взял бронзу на брусьях, став сильнейшим представителем Европы. А есть еще 18-летний вундеркинд Арсений Духно, для которого это будет первый международный старт. На национальном первенстве он уверенно выиграл личное многоборье.

Арнольд Кабанов