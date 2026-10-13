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Спорт

Визу на них ставить негде

Власти Нидерландов отказались пустить на чемпионат мира лучших российских гимнасток

13.10.2026, 20:39
В спортивной гимнастике, которая еще недавно казалась совершенно благополучным видом с точки зрения «реинтеграции» России в международный спорт после длительного периода изоляции, произошло ЧП. Власти Нидерландов отказали в выдаче виз трем российским спортсменкам, готовившимся к участию в открывающемся в конце недели в Роттердаме чемпионате мира. В их числе — безусловный лидер мировой женской гимнастики, ее ярчайшая звезда Ангелина Мельникова. В связи со случившимся министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев потребовал лишить роттердамское первенство статуса квалификационного к Олимпиаде 2028 года, а также призвал перестать доверять важные соревнования «странам ЕС».
Отсутствие королевы современной спортивной гимнастики Ангелины Мельниковой значительно снижает шансы сборной России на ценные медали чемпионата мира

Отсутствие королевы современной спортивной гимнастики Ангелины Мельниковой значительно снижает шансы сборной России на ценные медали чемпионата мира

Athit Perawongmetha / Reuters

Во вторник, 13 октября, Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила о том, что трем спортсменкам российской сборной — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой — было отказано в получении въездных виз в Нидерланды. В пояснении ФГР сказано, что «в официальных уведомлениях об отказе в выдаче виз» «в качестве основания» указано, что «одно или несколько государств—членов шенгенской зоны» рассматривают их как «угрозу своим международным отношениям». Таким образом, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогут принять участие в чемпионате мира, главном состязании сезона. Он открывается в Роттердаме уже в субботу.
Понесенные российской делегацией потери уже выглядят колоссальными. Дело в статусе трех отлученных от мирового первенства гимнасток. Виктория Листунова и Анна Калмыкова — спортсменки высочайшего уровня со множеством наград в послужном списке.
В августе Калмыкова стала победительницей командных состязаний на чемпионате Европы в Загребе. А Ангелина Мельникова — это вообще безусловная королева современной гимнастики. Именно она год назад взяла золото чемпионата мира в Джакарте в наиболее престижной дисциплине — личном многоборье. Такую же медаль Мельникова завоевала и на континентальном первенстве в Загребе, опередив как раз Анну Калмыкову. Отсутствие этой тройки, по сути, снижает шансы россиянок на ценные призы в Роттердаме до крошечных.
Ангелина Мельникова, описывая происшедшее в VK, рассказала, что «внутри хочется заплакать». Отношение к ней и партнершам по команде со стороны голландских властей она охарактеризовала как «нечеловеческое», отметив, что, «если спорт будут продолжать мешать так сильно с политикой», «это будет просто полный кошмар».

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Особую остроту истории с визами придает тот факт, что еще относительно недавно спортивная гимнастика считалась очень благополучным для России видом с точки зрения эффективности «реинтеграции» в международное спортивное движение после длившегося с 2022 года периода изоляции. Выход из нее получился для одного из ключевых видов олимпийской программы стремительным. В прошлом сезоне Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), ранее строго придерживавшаяся санкционного режима, резко его смягчила, допустив россиян на свои турниры в нейтральном статусе, а в мае этого года, еще до выхода соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованных в июле, вообще отказалась от каких-либо ограничений, вернув представителям России флаг, гимн и национальную символику.
Назвать ситуацию идиллической мешали лишь случавшиеся время от времени инциденты, связанные исключительно с европейскими соревнованиями. Так, в июне сборная России по художественной гимнастике (ее также контролирует World Gymnastics) отказалась от выступления на турнире в румынском городе Клюж-Напока из-за того, что его мэр, вопреки установкам спортивных властей, запретил использовать на нем российские флаг и гимн. А перед загребским чемпионатом Европы у ряда российских гимнастов, включая ту же Ангелину Мельникову и Викторию Листунову, возникли проблемы с визами. Нескольким спортсменам — той же Листуновой — решить их так и не удалось.
При этом World Gymnastics показала, что все-таки не готова применять в отношении организаторов соревнований за «дискриминационные» действия в отношении россиян исключительные по строгости меры. В начале осени ее исполком даже специально обновил регламент по их участию в своих соревнованиях. Он одновременно потребовал «не ограничивать в правах атлетов из России» и «предоставить им полное представительство», но в то же время подчеркнул, что «на некоторых турнирах» «могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран». Структура уточнила, что в подходе к «российскому вопросу» необходима «гибкость», а «в каждом отдельном случае могут быть предусмотрены исключения, когда применимые решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют реализации этих рамок, независимо от того, когда было назначено мероприятие».
Реакция на летние инциденты у российской стороны была достаточно сдержанной. Сейчас этого не скажешь.
В ответ на новость об отказе в выдаче трем гимнасткам виз министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обнародовал заявление, в котором говорится, что ОКР немедленно «обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе».
По мнению министра, «политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего». «Сегодня европейцы наплевали на решения международных организаций и отказали русским в визах, а завтра не пустят кого-то еще. Россия всегда выступала и выступает за равный доступ всех спортсменов к соревнованиям под своим флагом без какой-либо дискриминации»,— говорится в заявлении, заканчивающемся призывом: «Странам ЕС нельзя доверять международные соревнования».
О том, что по крайней мере поездки в Нидерланды всегда будут сопровождаться для российских спортсменов сложностями, было несложно догадаться и до «визовой катастрофы», просто прочитав интервью, которое в сентябре министр спорта этой страны Мирьям Стерк дала De Telegraaf.
В нем она призналась, что голландское правительство делает «все возможное», чтобы «предотвратить» их участие в международных соревнованиях, и даже «общается с МОК» на тему «отмены» санкционированного ранее головной в отрасли структурой допуска сборной России на ближайшую летнюю Олимпиаду — в Лос-Анджелесе в 2028 году — в полноценном статусе. Впрочем, вряд ли от нее удастся отцепить даже одну Ангелину Мельникову.
Чемпионат мира в Роттердаме и вправду, как отметил Михаил Дегтярев,— составляющая олимпийского отбора. Однако основная часть квалификации приходится все же на следующий сезон и на следующее мировое первенство. А оно состоится в городе Чэнду в Китае, который невозможно представить чинящим российским спортсменам какие-то препятствия, как и с удовольствием принимающие их многие другие государства Азии.
Спортивный менеджер Андрей Митьков в разговоре с “Ъ” предположил, что негативные последствия для пострадавших россиянок из-за свежего ЧП вполне могут быть. На его взгляд, «такие ситуации, когда ты ждешь главного соревнования, готовишься к нему, а потом узнаешь, что не сможешь выступить, психологически изматывают, иногда уничтожают спортсменов». «В этом смысле, лучше "новой реальности" для них, может быть, была бы даже реальность прежняя — с заранее гарантированным и четким календарем внутренних турниров».
Спортивная гимнастика

Авторы

  • Алексей Доспехов
    Алексей Доспехов
    спецкорреспондент