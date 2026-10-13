Визу на них ставить негде

При этом World Gymnastics показала, что все-таки не готова применять в отношении организаторов соревнований за «дискриминационные» действия в отношении россиян исключительные по строгости меры. В начале осени ее исполком даже специально обновил регламент по их участию в своих соревнованиях. Он одновременно потребовал «не ограничивать в правах атлетов из России» и «предоставить им полное представительство», но в то же время подчеркнул, что «на некоторых турнирах» «могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран». Структура уточнила, что в подходе к «российскому вопросу» необходима «гибкость», а «в каждом отдельном случае могут быть предусмотрены исключения, когда применимые решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют реализации этих рамок, независимо от того, когда было назначено мероприятие».