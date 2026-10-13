Визу на них ставить негде
Власти Нидерландов отказались пустить на чемпионат мира лучших российских гимнасток
13.10.2026, 20:39
В спортивной гимнастике, которая еще недавно казалась совершенно благополучным видом с точки зрения «реинтеграции» России в международный спорт после длительного периода изоляции, произошло ЧП. Власти Нидерландов отказали в выдаче виз трем российским спортсменкам, готовившимся к участию в открывающемся в конце недели в Роттердаме чемпионате мира. В их числе — безусловный лидер мировой женской гимнастики, ее ярчайшая звезда Ангелина Мельникова. В связи со случившимся министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев потребовал лишить роттердамское первенство статуса квалификационного к Олимпиаде 2028 года, а также призвал перестать доверять важные соревнования «странам ЕС».
Во вторник, 13 октября, Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила о том, что трем спортсменкам российской сборной — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой — было отказано в получении въездных виз в Нидерланды. В пояснении ФГР сказано, что «в официальных уведомлениях об отказе в выдаче виз» «в качестве основания» указано, что «одно или несколько государств—членов шенгенской зоны» рассматривают их как «угрозу своим международным отношениям». Таким образом, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не смогут принять участие в чемпионате мира, главном состязании сезона. Он открывается в Роттердаме уже в субботу.
Понесенные российской делегацией потери уже выглядят колоссальными. Дело в статусе трех отлученных от мирового первенства гимнасток. Виктория Листунова и Анна Калмыкова — спортсменки высочайшего уровня со множеством наград в послужном списке.
В августе Калмыкова стала победительницей командных состязаний на чемпионате Европы в Загребе. А Ангелина Мельникова — это вообще безусловная королева современной гимнастики. Именно она год назад взяла золото чемпионата мира в Джакарте в наиболее престижной дисциплине — личном многоборье. Такую же медаль Мельникова завоевала и на континентальном первенстве в Загребе, опередив как раз Анну Калмыкову. Отсутствие этой тройки, по сути, снижает шансы россиянок на ценные призы в Роттердаме до крошечных.
Ангелина Мельникова, описывая происшедшее в VK, рассказала, что «внутри хочется заплакать». Отношение к ней и партнершам по команде со стороны голландских властей она охарактеризовала как «нечеловеческое», отметив, что, «если спорт будут продолжать мешать так сильно с политикой», «это будет просто полный кошмар».
Особую остроту истории с визами придает тот факт, что еще относительно недавно спортивная гимнастика считалась очень благополучным для России видом с точки зрения эффективности «реинтеграции» в международное спортивное движение после длившегося с 2022 года периода изоляции. Выход из нее получился для одного из ключевых видов олимпийской программы стремительным. В прошлом сезоне Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), ранее строго придерживавшаяся санкционного режима, резко его смягчила, допустив россиян на свои турниры в нейтральном статусе, а в мае этого года, еще до выхода соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованных в июле, вообще отказалась от каких-либо ограничений, вернув представителям России флаг, гимн и национальную символику.
Назвать ситуацию идиллической мешали лишь случавшиеся время от времени инциденты, связанные исключительно с европейскими соревнованиями. Так, в июне сборная России по художественной гимнастике (ее также контролирует World Gymnastics) отказалась от выступления на турнире в румынском городе Клюж-Напока из-за того, что его мэр, вопреки установкам спортивных властей, запретил использовать на нем российские флаг и гимн. А перед загребским чемпионатом Европы у ряда российских гимнастов, включая ту же Ангелину Мельникову и Викторию Листунову, возникли проблемы с визами. Нескольким спортсменам — той же Листуновой — решить их так и не удалось.
При этом World Gymnastics показала, что все-таки не готова применять в отношении организаторов соревнований за «дискриминационные» действия в отношении россиян исключительные по строгости меры. В начале осени ее исполком даже специально обновил регламент по их участию в своих соревнованиях. Он одновременно потребовал «не ограничивать в правах атлетов из России» и «предоставить им полное представительство», но в то же время подчеркнул, что «на некоторых турнирах» «могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран». Структура уточнила, что в подходе к «российскому вопросу» необходима «гибкость», а «в каждом отдельном случае могут быть предусмотрены исключения, когда применимые решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют реализации этих рамок, независимо от того, когда было назначено мероприятие».
Реакция на летние инциденты у российской стороны была достаточно сдержанной. Сейчас этого не скажешь.
В ответ на новость об отказе в выдаче трем гимнасткам виз министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обнародовал заявление, в котором говорится, что ОКР немедленно «обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе».
По мнению министра, «политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего». «Сегодня европейцы наплевали на решения международных организаций и отказали русским в визах, а завтра не пустят кого-то еще. Россия всегда выступала и выступает за равный доступ всех спортсменов к соревнованиям под своим флагом без какой-либо дискриминации»,— говорится в заявлении, заканчивающемся призывом: «Странам ЕС нельзя доверять международные соревнования».
О том, что по крайней мере поездки в Нидерланды всегда будут сопровождаться для российских спортсменов сложностями, было несложно догадаться и до «визовой катастрофы», просто прочитав интервью, которое в сентябре министр спорта этой страны Мирьям Стерк дала De Telegraaf.
В нем она призналась, что голландское правительство делает «все возможное», чтобы «предотвратить» их участие в международных соревнованиях, и даже «общается с МОК» на тему «отмены» санкционированного ранее головной в отрасли структурой допуска сборной России на ближайшую летнюю Олимпиаду — в Лос-Анджелесе в 2028 году — в полноценном статусе. Впрочем, вряд ли от нее удастся отцепить даже одну Ангелину Мельникову.
Чемпионат мира в Роттердаме и вправду, как отметил Михаил Дегтярев,— составляющая олимпийского отбора. Однако основная часть квалификации приходится все же на следующий сезон и на следующее мировое первенство. А оно состоится в городе Чэнду в Китае, который невозможно представить чинящим российским спортсменам какие-то препятствия, как и с удовольствием принимающие их многие другие государства Азии.
Спортивный менеджер Андрей Митьков в разговоре с “Ъ” предположил, что негативные последствия для пострадавших россиянок из-за свежего ЧП вполне могут быть. На его взгляд, «такие ситуации, когда ты ждешь главного соревнования, готовишься к нему, а потом узнаешь, что не сможешь выступить, психологически изматывают, иногда уничтожают спортсменов». «В этом смысле, лучше "новой реальности" для них, может быть, была бы даже реальность прежняя — с заранее гарантированным и четким календарем внутренних турниров».