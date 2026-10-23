Российская гимнастка Рощина завоевала серебро в личном многоборье на ЧМ
Российская гимнастка Людмила Рощина завоевала серебро в индивидуальном многоборье на чемпионате мира, проходящем в Роттердаме. Ее результат составил 55,199 балла.
Первое место на соревнованиях заняла американка Скай Блейкли с результатом 55,733. Это ее первая личная медаль за четыре выступления на ЧМ. Бронзовым призером стала Кэ Циньцинь из Китая (55,032 балла).
Чемпионат мира в Роттердаме проходит с 17 по 25 октября. Соревнования являются отборочным этапом к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.