Четыре российских гимнаста получили визы для участия в ЧМ в Нидерландах

9 октября пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР) сообщила, что за несколько дней до вылета в Нидерланды российские спортсмены до сих пор не получили визы. В организации подчеркнули, что вопрос решается «во взаимодействии с МИД РФ и президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе».