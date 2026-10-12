Четыре российских гимнаста получили визы для участия в ЧМ в Нидерландах
12.10.2026, 17:24
Алена Глотова, Даниел Маринов, Сергей Найдин и Арсений Духно получили визы для выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах. Об этом «РИА Новости» сообщила бывший старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Госпожа Родионенко отметила, «завтра и послезавтра» въездные документы должны получить остальные спортсмены. По ее словам, принимающая сторона выдала визы «большинству тренеров».
9 октября пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР) сообщила, что за несколько дней до вылета в Нидерланды российские спортсмены до сих пор не получили визы. В организации подчеркнули, что вопрос решается «во взаимодействии с МИД РФ и президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе».
Турнир пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. На нем будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Путевку на Игры получат три лучшие мужские и женские сборные.