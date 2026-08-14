Российские гимнастки взяли золото в многоборье на юниорском чемпионате Европы

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотую медаль в командном многоборье на юниорском чемпионате Европы. Турнир проходит в Загребе.

В российскую команду входят Дарья Миронова, Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Виктория Тонконогова и Алина Ярина. Они набрали 158,628 балла. На втором месте — сборная Италии (153,762 балла). Бронзовую медаль взяла команда Франции (153,129 балла).

Александра Андрианова заняла первое место в личном многоборье. Она набрала 53,656 балла. Серебряную медаль взяла Полина Дмитриева (53,165 балла). На третьем месте — итальянская спортсменка Кларисса Ринальди (52,698 балла).

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 13 по 16 августа. Мужской пройдет с 19 по 23 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.