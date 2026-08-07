Лидерам сборной России по спортивной гимнастике не выдали визы для участия в ЧЕ
Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова пока не получили визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
Женский турнир пройдет с 13 по 16 августа, мужской — с 19 по 23 августа. Сборная России планировала вылететь в Хорватию через два дня. Чемпионат Европы в Загребе является отборочным соревнованием к мировому первенству 2026 года, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.
Помимо Мельниковой и Листуновой, визы не получили Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин и Евгений Кисель, а также тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.
«Федерация гимнастики России воспринимает избирательную выдачу виз как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Резервные спортсменки и другие члены российской команды уже получили визы, тогда как лидеры женской сборной до сих пор остаются без них»,— говорится в сообщении ФГР. Также в организации отметили, что уже уведомили о произошедшем World Gymnastics и European Gymnastics и будут добиваться, «чтобы принимающая сторона обеспечила участие российских спортсменов в соревнованиях».
Фотогалерея
Жизнь и карьера Ангелины Мельниковой
В январе 2026 года Федерация гимнастики России опубликовала состав женской сборной по спортивной гимнастике, где Ангелина Мельникова была назначена капитаном, а также включила в него Лейлу Васильеву и Анну Калмыкову. В ноябре 2025 года Ангелина Мельникова не получила приглашение на финальные соревнования немецкой гимнастической Бундеслиги. При этом в мае 2026 года Международная федерация гимнастики разрешила российским гимнастам выступать с национальным флагом и гимном на соревнованиях.
Ранее в 2022 году после начала специальной военной операции Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений, но с 2024 года позволила им выступать в нейтральном статусе. В июне 2026 года 11 стран, включая Германию, Австрию и Великобританию, обратились к Европейскому гимнастическому союзу с просьбой запретить флаги и гимны России и Белоруссии на европейских соревнованиях.