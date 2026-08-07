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Лидерам сборной России по спортивной гимнастике не выдали визы для участия в ЧЕ

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова пока не получили визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Женский турнир пройдет с 13 по 16 августа, мужской — с 19 по 23 августа. Сборная России планировала вылететь в Хорватию через два дня. Чемпионат Европы в Загребе является отборочным соревнованием к мировому первенству 2026 года, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Помимо Мельниковой и Листуновой, визы не получили Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин и Евгений Кисель, а также тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

«Федерация гимнастики России воспринимает избирательную выдачу виз как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Резервные спортсменки и другие члены российской команды уже получили визы, тогда как лидеры женской сборной до сих пор остаются без них»,— говорится в сообщении ФГР. Также в организации отметили, что уже уведомили о произошедшем World Gymnastics и European Gymnastics и будут добиваться, «чтобы принимающая сторона обеспечила участие российских спортсменов в соревнованиях».

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Жизнь и карьера Ангелины Мельниковой

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За многолетнюю историю выступлений Ангелина Мельникова зарекомендовала себя как одна из самых титулованных представительниц российской спортивной гимнастики. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсменка взяла серебро в командном многоборье. На Играх в Токио в 2021-м она завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые награды в личном зачете и за исполнение вольных упражнений. Он также является трехкратной чемпионкой мира

За многолетнюю историю выступлений Ангелина Мельникова зарекомендовала себя как одна из самых титулованных представительниц российской спортивной гимнастики. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсменка взяла серебро в командном многоборье. На Играх в Токио в 2021-м она завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые награды в личном зачете и за исполнение вольных упражнений. Он также является трехкратной чемпионкой мира

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Спортивный путь Ангелины Мельниковой начался в Воронеже. Она стала заниматься гимнастикой в 2006 году. Спустя десять лет последовал олимпийский дебют в Рио-де-Жанейро — она выступала с травмой бедра без обезболивающих

Спортивный путь Ангелины Мельниковой начался в Воронеже. Она стала заниматься гимнастикой в 2006 году. Спустя десять лет последовал олимпийский дебют в Рио-де-Жанейро — она выступала с травмой бедра без обезболивающих

Фото: Никита Сурков

«От Рио воспоминания не самые позитивные. Помню, что плакала почти каждый день, потому что засыпала с мыслями о том, чтобы на утро нога лучше себя чувствовала. Яркий момент, который я помню, когда увидела, что мы вторые. Поняла в этот момент, что все закончилось, больше не надо терпеть боль»

«От Рио воспоминания не самые позитивные. Помню, что плакала почти каждый день, потому что засыпала с мыслями о том, чтобы на утро нога лучше себя чувствовала. Яркий момент, который я помню, когда увидела, что мы вторые. Поняла в этот момент, что все закончилось, больше не надо терпеть боль»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Главной вершиной карьеры стало выступление на Олимпийских играх в Токио. Золото российских гимнасток в командном многоборье стало первым в истории страны

Главной вершиной карьеры стало выступление на Олимпийских играх в Токио. Золото российских гимнасток в командном многоборье стало первым в истории страны

Фото: Issei Kato / Reuters

«Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы все идеально проходили, все равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и все не вечно»

«Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы все идеально проходили, все равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и все не вечно»

Фото: Федерация гимнастики России

После успехов на международной арене спортсменке пришлось, как и многим российским атлетам, пережить период вынужденной паузы из-за ограничений на участие в международных соревнованиях

После успехов на международной арене спортсменке пришлось, как и многим российским атлетам, пережить период вынужденной паузы из-за ограничений на участие в международных соревнованиях

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ  /  купить фото

В это время Ангелина Мельникова не только не прекращает тренировочный процесс, но и успевает открыть в Воронеже детский клуб спортивной гимнастики. Спортсменка приезжает в родной город при первой возможности, чтобы самостоятельно заниматься с начинающими талантами

В это время Ангелина Мельникова не только не прекращает тренировочный процесс, но и успевает открыть в Воронеже детский клуб спортивной гимнастики. Спортсменка приезжает в родной город при первой возможности, чтобы самостоятельно заниматься с начинающими талантами

Фото: Ольга Космодемьянская

В 2024 году Мельникова дебютирует в качестве актрисы — она получила роль в спортивной драме «Игры» режиссера Евгения Стычкина

В 2024 году Мельникова дебютирует в качестве актрисы — она получила роль в спортивной драме «Игры» режиссера Евгения Стычкина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

2025 год для спортсменки ознаменовался триумфальным возвращением на мировую арену после четырехлетнего перерыва. Выступая в нейтральном статусе, она взяла на чемпионате мира в Джакарте два золота в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебряную награду на разновысоких брусьях

2025 год для спортсменки ознаменовался триумфальным возвращением на мировую арену после четырехлетнего перерыва. Выступая в нейтральном статусе, она взяла на чемпионате мира в Джакарте два золота в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебряную награду на разновысоких брусьях

Фото: Issei Kato / Reuters

В 2026 году Ангелина Мельникова возглавила сборную России по спортивной гимнастике. Однако спортсменка приняла решение пропустить чемпионат России по состоянию здоровья — это связано с желанием гимнастки восстановить травмированную в 2024 году ногу и сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы. Соревнования состоятся с 13 по 16 августа в Хорватии, и Мельникова намерена выйти на старт в своей лучшей форме

В 2026 году Ангелина Мельникова возглавила сборную России по спортивной гимнастике. Однако спортсменка приняла решение пропустить чемпионат России по состоянию здоровья — это связано с желанием гимнастки восстановить травмированную в 2024 году ногу и сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы. Соревнования состоятся с 13 по 16 августа в Хорватии, и Мельникова намерена выйти на старт в своей лучшей форме

Фото: Елена Михайлова / Федерация гимнастики России

Сегодня Ангелине Мельниковой исполнилось 26 лет. На взрослом уровне спортсменка выступает уже десять лет. За эти годы олимпийская чемпионка прочно закрепилась в числе лучших спортсменов мира, а ее профессиональный путь стал примером для подражания для целого поколения начинающих гимнастов

Сегодня Ангелине Мельниковой исполнилось 26 лет. На взрослом уровне спортсменка выступает уже десять лет. За эти годы олимпийская чемпионка прочно закрепилась в числе лучших спортсменов мира, а ее профессиональный путь стал примером для подражания для целого поколения начинающих гимнастов

Фото: Алексей Сулима

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За многолетнюю историю выступлений Ангелина Мельникова зарекомендовала себя как одна из самых титулованных представительниц российской спортивной гимнастики. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсменка взяла серебро в командном многоборье. На Играх в Токио в 2021-м она завоевала золото в командном многоборье, а также две бронзовые награды в личном зачете и за исполнение вольных упражнений. Он также является трехкратной чемпионкой мира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Спортивный путь Ангелины Мельниковой начался в Воронеже. Она стала заниматься гимнастикой в 2006 году. Спустя десять лет последовал олимпийский дебют в Рио-де-Жанейро — она выступала с травмой бедра без обезболивающих

Фото: Никита Сурков

«От Рио воспоминания не самые позитивные. Помню, что плакала почти каждый день, потому что засыпала с мыслями о том, чтобы на утро нога лучше себя чувствовала. Яркий момент, который я помню, когда увидела, что мы вторые. Поняла в этот момент, что все закончилось, больше не надо терпеть боль»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Главной вершиной карьеры стало выступление на Олимпийских играх в Токио. Золото российских гимнасток в командном многоборье стало первым в истории страны

Фото: Issei Kato / Reuters

«Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы все идеально проходили, все равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и все не вечно»

Фото: Федерация гимнастики России

После успехов на международной арене спортсменке пришлось, как и многим российским атлетам, пережить период вынужденной паузы из-за ограничений на участие в международных соревнованиях

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

В это время Ангелина Мельникова не только не прекращает тренировочный процесс, но и успевает открыть в Воронеже детский клуб спортивной гимнастики. Спортсменка приезжает в родной город при первой возможности, чтобы самостоятельно заниматься с начинающими талантами

Фото: Ольга Космодемьянская

В 2024 году Мельникова дебютирует в качестве актрисы — она получила роль в спортивной драме «Игры» режиссера Евгения Стычкина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

2025 год для спортсменки ознаменовался триумфальным возвращением на мировую арену после четырехлетнего перерыва. Выступая в нейтральном статусе, она взяла на чемпионате мира в Джакарте два золота в личном многоборье и опорном прыжке, а также серебряную награду на разновысоких брусьях

Фото: Issei Kato / Reuters

В 2026 году Ангелина Мельникова возглавила сборную России по спортивной гимнастике. Однако спортсменка приняла решение пропустить чемпионат России по состоянию здоровья — это связано с желанием гимнастки восстановить травмированную в 2024 году ногу и сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы. Соревнования состоятся с 13 по 16 августа в Хорватии, и Мельникова намерена выйти на старт в своей лучшей форме

Фото: Елена Михайлова / Федерация гимнастики России

Сегодня Ангелине Мельниковой исполнилось 26 лет. На взрослом уровне спортсменка выступает уже десять лет. За эти годы олимпийская чемпионка прочно закрепилась в числе лучших спортсменов мира, а ее профессиональный путь стал примером для подражания для целого поколения начинающих гимнастов

Фото: Алексей Сулима

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Составлено ИИ-Ассистентъ

В январе 2026 года Федерация гимнастики России опубликовала состав женской сборной по спортивной гимнастике, где Ангелина Мельникова была назначена капитаном, а также включила в него Лейлу Васильеву и Анну Калмыкову. В ноябре 2025 года Ангелина Мельникова не получила приглашение на финальные соревнования немецкой гимнастической Бундеслиги. При этом в мае 2026 года Международная федерация гимнастики разрешила российским гимнастам выступать с национальным флагом и гимном на соревнованиях.

Ранее в 2022 году после начала специальной военной операции Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений, но с 2024 года позволила им выступать в нейтральном статусе. В июне 2026 года 11 стран, включая Германию, Австрию и Великобританию, обратились к Европейскому гимнастическому союзу с просьбой запретить флаги и гимны России и Белоруссии на европейских соревнованиях.

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