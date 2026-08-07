Лидерам сборной России по спортивной гимнастике не выдали визы для участия в ЧЕ

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова пока не получили визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Женский турнир пройдет с 13 по 16 августа, мужской — с 19 по 23 августа. Сборная России планировала вылететь в Хорватию через два дня. Чемпионат Европы в Загребе является отборочным соревнованием к мировому первенству 2026 года, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Помимо Мельниковой и Листуновой, визы не получили Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин и Евгений Кисель, а также тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

«Федерация гимнастики России воспринимает избирательную выдачу виз как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Резервные спортсменки и другие члены российской команды уже получили визы, тогда как лидеры женской сборной до сих пор остаются без них»,— говорится в сообщении ФГР. Также в организации отметили, что уже уведомили о произошедшем World Gymnastics и European Gymnastics и будут добиваться, «чтобы принимающая сторона обеспечила участие российских спортсменов в соревнованиях».

Арнольд Кабанов