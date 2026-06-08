Умер заслуженный тренер России по гимнастике Вячеслав Селифанов

Бывший гимнаст сборной СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Селифанов умер 3 июня, сообщила Федерация гимнастики России. Ему было 72 года.

В федерации назвали Селифанова «гимнастом потрясающего таланта, мудрым наставником и преданным динамовцем».

Вячеслав Селифанов — мастер спорта международного класса и обладатель Кубка СССР 1974 года. После завершения выступлений в конце 1970-х годов он стал тренером в обществе «Динамо». Среди его учеников — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Алексей Воропаев, призер Олимпийских игр Людмила Ежова, а также чемпионка Европы Карина Мясникова.

По информации МК, Вячеслав Селифанов попал под мотоцикл на Звенигородском шоссе, переходя дорогу по пешеходному переходу. Он был с супругой, отмечает издание.