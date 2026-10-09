Российские гимнасты рискуют пропустить ЧМ в Нидерландах из-за проблем с визами

Турнир пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. На нем будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Путевку на Игры получат три лучшие мужские и женские сборные. В окончательную заявку российской команды вошли Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Алена Глотова, Арсений Духно, Даниел Маринов, Илья Заика, Савелий Съедин и Сергей Найдин.