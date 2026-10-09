Российские гимнасты рискуют пропустить ЧМ в Нидерландах из-за проблем с визами
09.10.2026, 15:24
Члены сборной России по спортивной гимнастике до сих пор не получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).
Вылет спортсменов запланирован в ночь с 11 на 12 октября. «Дальнейшая задержка с выдачей виз может помешать гимнастам своевременно прибыть к началу подготовки на месте проведения соревнований»,— говорится в заявлении ФГР.
ФГР уведомила Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) о проблеме. Российская сторона «продолжает работу по решению визового вопроса во взаимодействии с МИД РФ и президентом World Gymnastics Моринари Ватанабе».
Турнир пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. На нем будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Путевку на Игры получат три лучшие мужские и женские сборные. В окончательную заявку российской команды вошли Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Алена Глотова, Арсений Духно, Даниел Маринов, Илья Заика, Савелий Съедин и Сергей Найдин.
В августе у российских гимнастов возникли трудности с получением виз для выступления на чемпионате Европы в Хорватии. Принимающая сторона отказалась выдать въездные документы девяти членам сборной. После вмешательства МИД РФ и Хорватского гимнастического союза четверо спортсменов все же поехали на турнир.