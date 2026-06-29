11 стран потребовали вернуть запрет флага РФ на соревнованиях по гимнастике

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Международной федерации гимнастики (FIG) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать с национальной символикой, о чем просят вернуть запрет 11 стран, последовало за периодом, когда атлеты из этих стран были отстранены от международных соревнований или могли участвовать только в нейтральном статусе. В марте 2022 года FIG отстранила их из-за начала специальной военной операции на Украине. К 2024 году Международная федерация гимнастики допустила россиян к участию в нейтральном статусе, а затем, в мае 2026 года, исполнительный комитет FIG разрешил выступать с флагом и гимном.

Эта позиция FIG отличалась от более ранних решений, например, Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), который в ноябре 2025 года проголосовал против возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования с 1 января 2024 года. Тогда же Международный олимпийский комитет (МОК) указывал, что атлеты должны выступать без национальной символики и без связи с вооруженными силами или органами национальной безопасности, чтобы получить нейтральный статус. Рекомендации МОК по возвращению россиян в нейтральном статусе были даны еще весной 2023 года, до этого МОК занимал более "изоляционную" позицию.

При этом демонстрация российской символики, такой как буквы Z или V, или георгиевская лента, ранее приводила к дисквалификации спортсменов, например, гимнаста Ивана Куляка в 2022 году. Даже отказ спортсменки Софии Ильтеряковой повернуться к флагам во время гимна Украины на Кубке мира в Болгарии в марте 2026 года вызвал предупреждение от World Gymnastics. В том же месяце 25 румынских спортсменов были отстранены от соревнований за отказ сфотографироваться с украинскими гимнастками.

После снятия санкций с российских спортсменов в мае 2026 года возникли инциденты, такие как запрет мэром Клуж-Напоки Эмилем Боком на использование российской символики на Кубке вызова по художественной гимнастике в июне 2026 года. Этот запрет был введен, несмотря на решение World Gymnastics. Федерация художественной гимнастики Румынии выразила опасения, что из-за этого инцидента она может лишиться права принимать юниорский Чемпионат мира по гимнастике в следующем году и столкнуться с санкциями со стороны World Gymnastics.