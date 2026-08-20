Гимнасты Духно и Маринов стали призерами ЧЕ-2026 в личном многоборье
Российские гимнасты Арсений Духно и Даниел Маринов стали призерами чемпионата Европы—2026 в личном многоборье. Духно завоевал серебро, набрав 82,832 балла, а Маринов — бронзу (81,899 балла).
Победу в соревнованиях, проходящих в хорватском Загребе, одержал представитель Хорватии Илья Ковтун (82,833 балла). Он обошел Арсения Духно всего на 0,001 балла.
В шестерку лучших результатов также вошли Ное Сейферт из Швейцарии (81,198), финн Роберт Кирмес (80,999) и представитель Кипра Мариус Гиоргиу (80,932).
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе без использования национальной символики. Мужской чемпионат Европы проходит с 19 по 23 августа. Его квалификационные этапы — отборы на предстоящий чемпионат мира 2026 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Без тысячной чемпион».
Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе, где Арсений Духно и Даниел Маринов стали призерами, открылся 19 августа 2026 года состязаниями в личном многоборье.
Отставание Арсения Духно от победителя Ильи Ковтуна составило тысячную долю балла, что является минимально возможным отрывом в гимнастике. Духно, которому исполнилось 18 лет незадолго до турнира, впервые выступает среди взрослых спортсменов после победы на юниорском чемпионате мира в прошлом году. В личном многоборье на чемпионате мира 2025 года в Джакарте, где Даниел Маринов прошел квалификацию, Духно по набранным баллам смог бы претендовать на призовое место, уступив только японцу Дайки Хасимото и китайцу Чжану Бохэну. Перед мужским чемпионатом Европы в Загребе 2026 года Даниел Маринов считался более опытным и проверенным гимнастом, участвовавшим в чемпионате мира 2025 года в Джакарте, тогда как Духно — юный дебютант топ-турниров.
За несколько дней до этого, 16 августа 2026 года, женская сборная России по спортивной гимнастике завершила свою часть чемпионата Европы в Загребе победой в командном турнире, где Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина продемонстрировали выдающееся мастерство. За несколько дней до этого, 14 августа 2026 года, юниорская сборная России также завоевала золото в командном многоборье на чемпионате Европы в Загребе, где Александра Андрианова заняла первое место в личном многоборье, а Полина Дмитриева — второе.