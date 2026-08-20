Гимнасты Духно и Маринов стали призерами ЧЕ-2026 в личном многоборье

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Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе, где Арсений Духно и Даниел Маринов стали призерами, открылся 19 августа 2026 года состязаниями в личном многоборье.

Отставание Арсения Духно от победителя Ильи Ковтуна составило тысячную долю балла, что является минимально возможным отрывом в гимнастике. Духно, которому исполнилось 18 лет незадолго до турнира, впервые выступает среди взрослых спортсменов после победы на юниорском чемпионате мира в прошлом году. В личном многоборье на чемпионате мира 2025 года в Джакарте, где Даниел Маринов прошел квалификацию, Духно по набранным баллам смог бы претендовать на призовое место, уступив только японцу Дайки Хасимото и китайцу Чжану Бохэну. Перед мужским чемпионатом Европы в Загребе 2026 года Даниел Маринов считался более опытным и проверенным гимнастом, участвовавшим в чемпионате мира 2025 года в Джакарте, тогда как Духно — юный дебютант топ-турниров.

За несколько дней до этого, 16 августа 2026 года, женская сборная России по спортивной гимнастике завершила свою часть чемпионата Европы в Загребе победой в командном турнире, где Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина продемонстрировали выдающееся мастерство. За несколько дней до этого, 14 августа 2026 года, юниорская сборная России также завоевала золото в командном многоборье на чемпионате Европы в Загребе, где Александра Андрианова заняла первое место в личном многоборье, а Полина Дмитриева — второе.