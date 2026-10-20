Российские гимнасты получили лицензию на участие в Олимпиаде-2028
Мужская сборная России по спортивной гимнастике взяла серебро в командном многоборье на чемпионате мира в Нидерландах. Это позволило спортсменам получить лицензию на участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Российские гимнасты Арсений Духно, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Савелий Съедин и Илья Заика набрали 250,329 балла. Запасным в заявке команды был Мухаммаджон Якубов. Золотую медаль завоевала сборная Японии (251,928 балла), бронзовую – сборная Китая (249,193 балла).
Согласно регламенту Международной федерации гимнастики, командные олимпийские лицензии получают три сборные, которые показали лучший результат на чемпионате мира. Каждая квота дает право участвовать в Олимпиаде пяти гимнастам.