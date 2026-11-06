Умер бывший главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Леонид Аркаев
Бывший главный тренер сборных СССР и России по спортивной гимнастике Леонид Аркаев умер в 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).
Причина смерти не уточняется. Церемония прощания пройдет 9 ноября в Митинском крематории. «Федерация гимнастики России выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам, спортсменам и всем, кто вырос в гимнастике благодаря его труду»,— говорится в заявлении организации.
С 1973 по 1991 год Леонид Аркаев возглавлял мужскую сборную СССР. С 1992 по 2004 год он работал главным тренером мужской и женской национальных команд. В этот же период господин Аркаев занимал пост президента Федерации спортивной гимнастики России. Под его руководством спортсмены завоевали 77 олимпийских медалей и более 200 наград чемпионатов мира и Европы.