Умер бывший главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Леонид Аркаев

С 1973 по 1991 год Леонид Аркаев возглавлял мужскую сборную СССР. С 1992 по 2004 год он работал главным тренером мужской и женской национальных команд. В этот же период господин Аркаев занимал пост президента Федерации спортивной гимнастики России. Под его руководством спортсмены завоевали 77 олимпийских медалей и более 200 наград чемпионатов мира и Европы.